Hacienda publica en DOF decreto de regularización ‘autos chocolate’

La tarde de este 20 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el cual se oficializó la regularización de los ‘autos chocolate’ en 10 estados, la mayoría de la zona norte.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fue la que publicó el decreto sobre los ‘autos chocolate’ en el que sostiene que la regularización de los ‘autos chocolate’ será un instrumento en materia de seguridad para los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, en México circulan aproximadamente dos millones de vehículos de procedencia extranjera de manera irregular.

De acuerdo con el decreto publicado en el DOF en 10 entidades se concentra esta cantidad de ‘autos chocolate’.

Estas entidades son Baja California, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Baja California Sur, Durango, Michoacán de Ocampo y Nayarit.

En el decreto del DOF se indica que los requisitos para la regularización de los ‘autos chocolate’ son que el modelo del vehículo sea de ocho o más años anteriores a aquel en el que se realice la importación definitiva,

Distribuidoras lamentan decreto de ‘autos chocolate’

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores A.C. ( AMDA ) lamentó el decreto de la regularización de los ‘autos chocolate’ que fomenta el uso de los vehículos usados.

En redes sociales, la asociación indicó que la publicación del decreto fue “lamentable y sorpresiva” y que no se tomó en cuenta a la industria automotriz nacional, como se comprometió el Presidente.

‘Autos chocolate’: que son

Los ‘autos chocolate’ se refiere a aquellos que ingresan principalmente por la frontera norte a México de forma ilegal a través de un permiso temporal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se comprometió a regularizar estos vehículos para presuntamente combatir la inseguridad.

Ante el anuncio empresarios de la industria automotriz mostraron su inconformidad y anunciaron que interpondría amparos por la regularización de los ‘autos chocolate’.

A estos vehículos se les identifica porque no cuentan con documentos oficiales que acrediten su estancia legal en el país y al no tener placas no pagan impuestos en estados y municipios.