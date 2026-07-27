Hakbar Juárez | El joven de Guadalajara recibió un reconocimiento por su esfuerzo y un nuevo impulso para continuar adelante.

Hakbar Juárez | Momento muy especial para Grupo Salinas y para el joven repartidor.

Hakbar Juárez | La nueva motocicleta Italika de Daniel fue adaptada para sus necesidades.

Hakbar Juárez | ¡Un ejemplo de resiliencia! Momento en que Daniel Alejandro recibe su nueva moto

¡El cielo es el límite! Hace meses, la historia de Daniel Alejandro conmovió a miles de personas luego de que se hiciera viral un video donde se ve cómo a pesar de su discapacidad, nunca dejó de rendirse. El joven repartidor de comida de 20 años, originario de Jalisco, demostró que las dificultades no son un pretexto cuando existen ganas de salir adelante.

Después de que el video circulara en todas partes, su caso llegó hasta Ricardo B. Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, quien decidió reconocer su esfuerzo con un importante regalo.

Hoy, el presidente de Grupo Salinas compartió que Daniel recibió una nueva motocicleta Italika, adaptada especialmente para sus necesidades, con el objetivo de que pueda continuar persiguiendo sus metas.

Hoy cerramos el primer capítulo de la nueva vida de Daniel.



El día de hoy, en las instalaciones de TV Azteca, mi amigo y colaborador Alberto Tanus, CEO de @GSMotosMx, le entregó a Daniel su nueva motocicleta @ItalikaOficial, modificada en el taller de @effimuniz.



El mensaje de… pic.twitter.com/JC6VDHlNkG — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 27, 2026

¿Quién es Daniel, el repartidor que conmovió a México?

Daniel trabaja como repartidor de aplicación y recorre diariamente las calles de Guadalajara para entregar pedidos y ganarse la vida de manera honrada.

Su historia comenzó a llamar la atención luego de que se compartiera un video donde se ve el proceso que realiza para subir a su motocicleta adaptada.

En el video, el joven avanza con su silla de ruedas, coloca el vehículo en posición y, con gran esfuerzo, logra acomodarse para comenzar su jornada laboral.

Daniel explicó para Azteca Noticias que tomó este trabajo después de la muerte de su mamá y que, con apoyo de dos amigos, logró modificar su moto para transportar su silla de ruedas y facilitar sus recorridos.

Ricardo Salinas reconoce la historia de esfuerzo de Daniel

La historia llegó hasta Ricardo Salinas Pliego, quien destacó el mensaje de superación que representa Daniel para otros mexicanos.

A través de sus redes sociales, el empresario informó que el joven recibió su nueva moto en las instalaciones de TV Azteca, la cual cuenta con modificaciones realizadas en un taller especializado para adaptarse a las necesidades del joven.

“El mensaje de Daniel para todos los mexicanos es claro: nunca rendirse, siempre intentar salir adelante y trabajar en lo que se pueda, porque el trabajo engrandece al ser humano”, escribió Salinas Pliego.

Su historia no solo representa esfuerzo y lucha, sino también una muestra de disciplina y constancia para alcanzar nuevos objetivos.

Con la nueva motocicleta, Daniel inicia una nueva etapa con más herramientas para continuar trabajando y demostrando que, con determinación, es posible superar las barreras que aparecen en el camino.

