VIDEO | Bolsa de regalo con flores explota a repartidor en Edomex y casi le estalla en la cara

Un repartidor por aplicación estuvo cerca de sufrir un accidente cuando se dirigía a entregar una bolsa de regalo con flores en el Estado de México (Edomex), pero el paquete le explotó cerca de las manos y la cara.

El caso se hizo viral luego de que el repartidor por aplicación documentó en video la situación cuando se encontraba en calles del municipio de Tlalnepantla de Baz.

Usuario cambió viaje por app por una entrega y esto pasó

Los hechos fueron grabados por el usuario Bimo Biker, quien subió a su cuenta de TikTok el video que muestra el momento exacto en que ocurrió la explosión.

De acuerdo con lo narrado por él, recibió la notificación para recoger a un usuario y llevarlo, pero la persona le indicó que el servicio no era para él.

En lugar de ello, le pidió entregar un regalo a la ubicación del destino. El repartidor aceptó, tomó una bolsa de regalo con unas flores e inició el viaje; no obstante, relató que no revisó que traía la bolsa.

Video del momento exacto de la explosión del paquete

Lo que parecía una entrega como cualquier otra se convirtió en un susto y lo que pudo ser una tragedia.

El repartidor por aplicación fue grabando su viaje, como medida de seguridad, y en algún momento decidió detenerse para acomodarse la bolsa, pues las espinas de las rosas le picaban y eso complicaba la conducción.

Optó por detenerse y colocó el paquete en el asiento, pero mientras se acomodaba para luego agarrar bien la bolsa, esta explotó de la nada a unos centímetros de él.

Una vez que estalló el paquete se percató que del ramo de flores salió un cuadro negro, que sería un aparante detonador.

Repartidor decidió pedir ayuda a la policía municipal ante lo ocurrido

Fue un momento de susto ante lo que había pasado. Tras esperar unos segundos, optó por tomar los restos de la bolsa y las flores para guardarlas como evidencia y proceder a denunciar a la persona que le pidió el servicio.

El hombre cuestionó si lo ocurrido se se trató de una broma para él, o bien, le querían hacer daño a la persona a la que estaba destinada la entrega.

Luego de lo sucedido buscó ayuda hasta encontrar una patrulla municipal y le comentó a un oficial que quería presentar una denuncia por lo ocurrido. El oficial lo orientó en cómo y dónde debía acudir con las pruebas y así narrar lo que había pasado.