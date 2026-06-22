Captan en video agresión de policías de la CDMX contra un repartidor de aplicación en la alcaldía Miguel Hidalgo

Un video que se hizo viral en redes sociales expuso la pelea entre policías de la Ciudad de México, CDMX, y un repartidor de comida rápida, el cual terminó siendo golpeado por los elementos de seguridad.

¿Qué dijo la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital ante los hechos?

Video expone golpiza a repartidor de comida

Después de la publicación del material audiovisual en redes sociales, donde se puede ver cómo policias de la capital del país agreden físicamente a un repartidor de comida por aplicación.

En la grabación se ve la forma en la que someten al trabajador entre varios oficiales, lo que generó indignación y cuestionamientos hacia las autoridades en plataforma digitales.

Qué originó la pelea entre el repartidor y los policías

Según una tarjeta informativa publicada por la SSC CDMX, los hechos sucedieron el pasado viernes 19 de junio en la colonia Popo, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo a lo dicho por las autoridades, un oficial detectó que una motocicleta roja con permiso provisional era remolcada por otra unidad; al marcarles el alto para pedir la documentación que probara la propiedad del vehículo, derivó en una discusión que escaló a los golpes.

Oficiales pidieron refuerzos después de supuestas agresiones

La versión institucional de la SSC dice que el primer policía que estaba en el lugar fue agredido física y verbalmente por los motociclistas, lo que lo obligó a solicitar apoyo por medio de su radio.

En unos minutos llegaron patrullas con refuerzos, aunque en ese tiempo también llegó un tercer hombre que supuestamente golpeó a un oficial en el ojo.

#INDIGNANTE🚨I Investigan actuación de policías tras agresión a repartidor por aplicación



⚠️Un video difundido muestra a varios elementos de la SSC CDMX (@SSC_CDMX) agrediendo a un repartidor de aplicación en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo (@AlcaldiaMHmx), generando… pic.twitter.com/1ZyUHVFrRt — Josue Aguilar (@josuealeexis) June 22, 2026

Arrestan a tres después de pelea

El operativo terminó con la detención de tres civiles en diferentes momentos de la pelea.

El conductor que realizaba el remolque y el civil que golpeó al policía en el rostro fueron trasladados a la agencia ministerial; más tarde, el chofer de la motocicleta se presentó por su cuenta en las instalaciones de la SSC, donde fue arrestado.

Asuntos Internos abre investigación contra los policías

La Dirección General de Asuntos Internos abrió una carpeta de investigación formal para revisar qué fue exactamente lo que pasó y si los policías actuaron indebidamente.