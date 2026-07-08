Enjambre de abejas provoca emergencia en hospital del IMSS; cinco personas terminan en Urgencias sobre Calzada de las Bombas

Bomberos y personal de Protección Civil acudieron al llamado de emergencia para retirar un panal de abejas localizado en un registro del Hospital General Regional No. 2 del IMSS, ubicado sobre Calzada de las Bombas, en la Ciudad de México (CDMX).

Al menos cinco personas resultaron con picaduras y, debido a la cantidad de lesiones, fueron ingresadas al área de Urgencias para recibir atención médica.

Enjambre de abejas atacan a personas en el IMSS 2

El incidente ocurrió luego de que se detectara un panal de abejas al interior de un registro ubicado en las instalaciones del hospital, por lo que personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y elementos de Protección Civil acudieron al lugar para realizar su retiro de forma segura.

Como resultado de la presencia del enjambre, al menos cinco personas sufrieron picaduras y, debido a las lesiones, fueron trasladadas al área de Urgencias del propio hospital para recibir atención médica.

El IMSS informó que personal de Bomberos ya se encuentra realizando las maniobras para retirar el panal, con el objetivo de evitar riesgos para quienes permanecen en el inmueble.

Asimismo, señaló que la situación se encuentra bajo control y que las labores se desarrollan de manera coordinada para proteger a pacientes, familiares, trabajadores y demás personas que se encuentran en el Hospital General Regional No. 2.

Finalmente, las autoridades agradecieron la colaboración de los cuerpos de emergencia y exhortaron a la población a seguir las indicaciones del personal mientras concluyen las maniobras de retiro del panal.

¿Qué hacer si estoy en peligro de un panal de abejas?

Si te encuentras cerca de un panal o un enjambre de abejas, lo más importante es mantener la calma y alejarte de la zona sin hacer movimientos bruscos. Las abejas suelen atacar cuando perciben una amenaza para la colonia.

