¡Momentos de pánico! Balean autobús escolar en Escuinapa, Sinaloa; agreden a chofer

Se reportó una balacera contra un autobús escolar. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSPSinaloa) confirmó el hecho la mañana de este jueves 22 de octubre de 2026 en el municipio de Escuinapa, el cual involucró a una unidad de transporte público. De acuerdo con los reportes preliminares, la agresión fue dirigida directamente contra el chofer del camión.

El conductor agredido resultó con una lesión que fue calificada como leve. Tras el suceso, elementos del Grupo Interinstitucional, compuesto por diversas fuerzas de seguridad, hicieron presencia en el lugar para brindar los primeros auxilios y coordinar el traslado de la persona lesionada a un centro médico para recibir atención especializada.

La #SSPSinaloa informa que, este jueves 22 de octubre de 2026 se registró un hecho de inseguridad en el municipio de Escuinapa que involucra un camión del transporte público, los datos preliminares señalan que la agresión fue contra el chofer quien resultó con una lesión leve. El Grupo Interinstitucional ofreció apoyo en este hecho y se trasladó a la persona a recibir atención médica. De igual forma se realizó un despliegue en la zona para dar con los responsables. Destacar que la situación está controlada en el lugar, se continuará con los recorridos preventivos para brindar seguridad a la ciudadanía para que realicen sus actividades cotidianas con normalidad. Se invita a la sociedad en general a reportar al 911 cualquier situación de emergencia y al 089 para realizar denuncias anónimas. — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 22, 2026

Como parte de los protocolos de actuación ante estos eventos, las autoridades implementaron un operativo de búsqueda y despliegue en la zona con el objetivo de localizar y detener a los presuntos responsables de la agresión.

Desde la SSP Sinaloa se enfatizó que la situación en el punto del incidente ya se encuentra controlada. Asimismo, se anunció que continuarán y reforzarán los recorridos preventivos de vigilancia en el municipio de Escuinapa. El objetivo de estas acciones es garantizar la seguridad de la ciudadanía y restablecer las condiciones necesarias para que la población pueda retomar sus actividades cotidianas con normalidad.

