Reportan ataque contra dos periodistas en Poza Rica, Veracruz; uno está desaparecido

Dos periodistas dedicados a notas policiacas, identificados como Raymundo Perdomo y Eli Martínez, fueron atacados a balazos la noche de este lunes 24 de agosto en una gasolinera de la colonia Cazones, en el municipio de Poza Rica, Veracruz.

Durante la agresión, Perdomo logró escapar, por otro lado, Martínez huyó y hasta el momento se desconoce su paradero.

Así fue el ataque contra los periodistas

Los hechos fueron mientras los comunicadores Raymundo Perdomo y Eli Martínez estaban en una estación de servicio ubicada en la colonia Cazones.

Sin previo aviso, sujetos armados los interceptaron y empezaron a disparar contra ellos, lo que provocó que los comunicadores intentaran ponerse a salvo corriendo en direcciones diferentes para evitar salir heridos por un disparo.

Periodistas escapan de sujetos armados

Después de los disparos y para generar confusión, los comunicadores escaparon en direcciones diferentes. El reportero Raymundo Perdomo logró esconderse y ponerse resguardarse de los agresores.

Aunque se informó que Eli Martínez corrió hacia la calle 4 para escapar de la zona, también para ponerse a salvo.

Hasta el momento, se reporta que Martínez no ha podido ser contactado ni localizado y de su paradero no se sabe nada.

Dos periodistas de la fuente policiaca fueron at4c4dos la noche de este lunes en una gasolinera de la colonia Cazones, en Poza Rica 🚨



Los comunicadores fueron identificados como Raymundo Perdomo y Eli Martínez. Durante la agr3s1ón, Raymundo logró ponerse a salvo, mientras que… pic.twitter.com/HKkOsfzhst — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) August 25, 2026

Tras agresión a balazos se desata persecución

Luego del reporte de la agresión, elementos de la Policía Estatal llegaron a la zona y empezaron una persecución contra un coche color blanco en el que presuntamente huían los responsables.

Durante la huida sobre la avenida, los que iban en el vehículo lanzaron objetos metálicos conocidos como ponchallantas, ocasionando que la patrulla perdiera el control y terminara accidentada.

Despliegan operativos de búsqueda en Poza Rica

Mandos de seguridad pública y agentes comenzaron patrullajes en las colonias que están cerca de donde sucedió la agresión.

Las autoridades hacen recorridos por calles y revisan las posibles pistas que los pueda llevar a donde escaparon los implicados y rastrear al periodista Martínez.

¿Qué ha dicho la Fiscalía sobre el ataque contra periodistas?

A pesar de la movilización de elementos de seguridad y la alerta que provocó la agresión, ni la Fiscalía General del Estado de Veracruz ni la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas han emitido un comunicado oficial sobre el caso.