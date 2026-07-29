Zona Metropolitana de Guadalajara: Atacan a balazos a joven en la colonia López Portillo; caminaba por la calle

Fue la madrugada de este miércoles 29 de julio cuando se registró un ataque a balazos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, en Jalisco.

Durante las primeras horas de este ombligo de semana, un joven terminó hospitalizado luego de ser atacado mientras caminaba.

Balacera en la madrugada moviliza a la policía

El reporte de detonaciones de arma de fuego se hizo desde la colonia López Portillo, dentro del municipio de Guadalajara.

La llamada al número de emergencias alertó a los elementos de seguridad sobre una persona herida tirada en la vía pública, lo que hizo que se movilizaran las patrullas y unidades médicas.

Balacera en la colonia López Portillo

El ataque exactfueamente en el cruce de las calles Alberto Correa y Apolonio M. Avilés. Según las primeras versiones, la víctima se encontraba caminando por la banqueta cuando un coche se le acercó.

Los que iban denntro de la unidad sacaron un arma, dispararon directamente contra el joven y pisaron el acelerador para escapar del lugar.

Disparan a joven en una pierna

Por recibir los disparos, el joven sufrió un impacto de bala en una de sus piernas. Vecinos del cruce salieron a ayudarlo tras escuchar los balazos y auxiliaron al herido mientras llegaban los servicios de emergencia para revisar que todo estuviera bajo control.

🔴#ALMOMENTO Un jóven de 18 años fue 4tac4d0 a tir0s sobre la calle Alberto Correa, dentro de la Col. López Portillo de Guadalajara.#SomosTestigos🚨



Con información de: @DiegoGarciaH_ pic.twitter.com/Pke6ffIRMt — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) July 29, 2026

Paramédicos trasladan al joven al hospital

Paramédicos de los servicios médicos municipales llegaron al lugar de los hechos a bordo de una ambulancia para darle los primeros auxilios.

Tras estabilizarlo en el sitio, subieron al joven a la unidad y lo llevaron de urgencia al instituto de salud más cercano, donde los doctores lo reportaron en estado de salud regular.

Fiscalía de Jalisco abre carpeta de investigación

El lugar de la agresión quedó acordonado por oficiales de la Policía de Guadalajara para resguardar todo en la escena, incluyendo los indicios balísticos tirados sobre el pavimento.

El caso se pasó al Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de Jalisco para tomar la declaración del afectado e intentar dar con los responsables del ataque que llevaron a la víctima al hospital.