Detienen a presunto implicado en el secuestro de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó sobre la captura de un hombre identificado como José “N”, quien es señalado por su presunta participación en la privación de la libertad de la periodista Roxana Guzmán en el municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río.

Detención del implicado en la privación de la periodista Roxana Guzmán

La detención se ejecutó en un predio ubicado en Moloacán, donde agentes ministeriales localizaron restos humanos. Ante el hallazgo, las autoridades ministeriales precisaron que se mantienen en curso las pruebas periciales necesarias para establecer la identidad de dichos restos y determinar si corresponden a la víctima, quien fue vista por última vez hace más de 20 días.

🔴 #ÚLTIMAHORA | Avances en la búsqueda de la periodista Roxana Guzmán en #Veracruz.



La Fiscalía estatal ya identificó un vehículo y la ruta que siguieron los captores tras analizar cámaras de seguridad.



El despliegue operativo se concentra en Nanchital, Moloacán y Cuichapa.… pic.twitter.com/R1rgbIGgYy — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 5, 2026

El evento investigado se registró la mañana del martes 2 de junio, fecha en la que un grupo armado irrumpió en el domicilio de la comunicadora. De acuerdo con la carpeta de investigación, al menos cuatro personas con el rostro cubierto y portando armas de fuego ingresaron al inmueble tras violentar las cerraduras.

Cronología del secuestro de la periodista en Nanchital

El suceso quedó registrado en un video grabado desde el interior de la vivienda, el cual es utilizado actualmente como evidencia por el ministerio público para identificar a los responsables.

En las imágenes que forman parte del expediente judicial, se observa cómo los individuos sometieron a un familiar de la periodista durante el ingreso a la propiedad para posteriormente inmovilizar a la víctima y retirarla del sitio.

En medio de las investigaciones por el homicidio del periodista Luis Ángel López Valdez y la desaparición de la comunicadora Roxana Berenice Guzmán Ramírez, la gobernadora Rocío Nahle volvió a generar críticas al referirse a ellos como “la persona de Nanchital” y “el señor de… pic.twitter.com/kFQJGvsJGb — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 16, 2026

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Tras los hechos, la Fiscalía inició los protocolos de búsqueda y el seguimiento de los partícipes en el operativo. Actualmente, las autoridades ministeriales continúan con las diligencias para localizar a los cómplices restantes y avanzar en el esclarecimiento del caso mediante el análisis de las evidencias recolectadas en el sitio de la captura.

La institución reiteró que, hasta el momento, no se cuenta con elementos concluyentes que permitan confirmar la identidad de los restos encontrados en el rancho de Moloacán.

