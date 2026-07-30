Madrugada de percances en la Zona Metropolitana de Guadalajara: Persecución termina en choque y grúa vuelca en Zapopan

Los accidentes y la movilización de cuerpos de emergencia no dieron tregua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Por un lado, la actitud sospechosa de un conductor desató una persecución que terminó en un choque de varios vehículos con una persona herida. Por otro lado, una grúa terminó volcándose sobre una de las vías más transitadas de Zapopan.

🔴#ALMOMENTO Una persecución terminó con un ch0qu3 múltiple sobre Reyes Heroles e Islas Guaitecas en la Col. Villa Guerrero de Guadalajara.#SomosTestigos🚨



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Persecución policial termina en choque múltiple

El primer accidente fue en la colonia Villa Guerrero, dentro del municipio de Guadalajara. Agentes de la policía detectaron a un sujeto manejando de forma sospechosa y le ordenaron detenerse.

El conductor decidió acelerar para escapar, lo que desató una persecución por varias cuadras hasta que perdió el control en la intersección de Reyes Heroles e Islas Guaitecas.

Choca contra dos autos y le aseguran una pistola

Cuando llegó al cruce, el vehículo que intentó fugarse impactó directamente a dos automóviles que pasaban por la zona.

Después del impacto, una mujer que no tenía nada que ver con la persecución resultó con golpes y lesiones, aunque paramédicos confirmaron que está fuera de peligro.

Los oficiales lograron arrestar al sospechoso en el lugar, a quien además le aseguraron un arma de fuego.

Vuelca grúa tipo "pelícano" sobre Periférico

El segundo percance fue sobre el Anillo Periférico, a la altura de la estación Estadio Chivas del sistema Mi Macro Periférico, en el municipio de Zapopan.

Una grúa de las conocidas como tipo "pelícano" terminó recostada sobre uno de sus costados a mitad de la vía mientras hacía maniobras en la zona.

🔴#ALMOMENTO Una grúa tipo "pelícano" volcó sobre Periférico a la altura de la estación Estadio Chivas de Mi Macro Periférico en Zapopan; dos trabajadores resultaron h3rid0s.#SomosTestigos🚨



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Dos trabajadores heridos

Dentro del vehículo de carga viajaban dos trabajadores que resultaron con lesiones tras el golpe de la volcadura.

Uno de los empleados presentó dolor en un hombro, pero los cuerpos médicos determinaron que los golpes no ponían en riesgo sus vidas, por lo que el caso quedó en manos de la aseguradora.

Ministerio Público investiga los hechos

En la colonia Villa Guerrero, la zona quedó acordonada mientras se notificaba al Ministerio Público para procesar al hombre detenido con la pistola.

En Zapopan, las maniobras para retirar la grúa volcada se extendieron para liberar el paso a los automovilistas que transitaban por Periférico.