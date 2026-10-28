Lo habrían matado antes de su cumpleaños: reportan que fue abatido Jesús “Chuy” González, exoperador de “Los Chapitos”

Jesús González Peñuelas, alias "El Chuy", señalado operador del Cártel de Sinaloa, en Guasave, habría sido abatido por fuerzas de seguridad tras un operativo en ese municipio sinaloense, de acuerdo con información que trascendió esta noche.

“El Chuy" empezó siendo operador de “Los Chapitos”, sin embargo actualmente trabajaba para "Los Mayos" o "La Mayiza", la otra facción del mismo cártel.

Recompensa de 5 millones de dólares por "Chuy" González, del Cártel de Sinaloa

Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por su captura, pues según sus informes, traficaba metanfetaminas, marihuana y heroína al menos desde 2007.

Información del Departamento de Estado de Estados Unidos señala que Jesús González Peñuelas nació el 10 de noviembre de 1969 en Batamote, Sinaloa.

Otra de sus funciones era la de supervisar narcolaboratorios para procesar goma de opio y fue acusado de traficar fentanilo a la unión americana.

El 20 de mayo de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de ese país lo sancionó por dirigir una organización involucrada en el tráfico de drogas y lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.

🚨 Reportan que Jesús González Peñuelas, alias “El Chuy”, presunto operador del Cártel de Sinaloa, fue abatido durante un operativo en Guasave, Sinaloa. Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que llevara a su captura. https://t.co/iAL2mHHhkw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 28, 2026

Las acusaciones en EU contra Jesús "Chuy" González

"Chuy" González, informó EU, fue relacionado con laboratorios de procesamiento de heroína en Sinaloa y su organización se encarga del transporte y la venta de cocaína y pastillas M-30 (pastillas de fentanilo disfrazadas de oxicodona).

Fue acusado en varias ocasiones de delitos internacionales relacionados con narcóticos, tanto en el Distrito de Colorado como en el Distrito Sur de California.

El 21 de febrero de 2018, un gran jurado federal del Distrito de Colorado lo acusó, junto con dos coacusados, de un cargo de fabricación y distribución de más de un kilogramo de heroína y cinco kilogramos de cocaína para su importación a Estados Unidos; seis cargos de fabricación, posesión con intención de distribuir o distribución ilegal de heroína; y dos cargos de fabricación, posesión con intención de distribuir o distribución ilegal de cocaína.

