¿Qué requisitos se necesitan para registrarse de manera independiente por la presidencia?

Con el periodo de las elecciones 2024, próximo a comenzar, hay unas cuantas personas que se perfilan como candidatos independientes para contender por la silla presidencial, ante esto, es relevante conocer cuáles son los requisitos que pide el Instituto Nacional Electoral (INE) para que el registro sea oficial.

¿Cuáles son los requisitos para ser candidato independiente?

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), para poder obtener la constancia de registro como candidata o candidato independiente, será necesario tener:



Acta constitutiva de una Asociación Civil (A.C.)

Documento que acredite el registro de la A.C. ante el SAT

Comprobante de apertura de cuenta bancaria a nombre de la A. C.

Si cumple con los requisitos se otorga Constancia de Aspirante y a partir de ese momento pasa a la siguiente etapa.

Asimismo, quien se quiera registrar como candidato independiente deberá recabar apoyo ciudadano en los siguientes porcentajes:

Presidencia de la República: 1% de la lista nominal de electores en el país, distribuido en al menos 17 entidades federativas con igual porcentaje en cada una de ellas.120 días.

Senadurías: 2% de la lista nominal del estado por el que participan, distribuido en al menos la mitad de los distritos electorales, con un porcentaje del 1% en cada uno de ellos. 90 días

Diputaciones Federales: 2% de la lista nominal del distrito por el que participan, distribuido en al menos la mitad de las secciones electorales, con un porcentaje del 1% en cada una de ellas. 30 días

Si reúne el apoyo ciudadano se encuentra en aptitud de pasar a la siguiente fase.

Ulises Ruiz Ortiz se perfila como uno de los candidatos independientes|Twitter @ulisesruizor

Finalmente, se deberá presentar su solicitud de registro acompañada de la documentación que acredite que cumple con los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). Si cumple con los requisitos, se le dará una constancia de Registro como candidato o candidata independiente y podría participar en la fecha ordinaria de campaña.

¿Quiénes se perfilan para ir como candidato independiente para elecciones 2024?

Además de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y alianza, conformada por el Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así como la oposición PRI, PAN y PRD, hay algunos que se buscarían registrarse de manera independiente para contender por la presidencia del país.

Uno de ellos es Ulises Ruiz Ortiz, exgobernador de Oaxaca, que adelantó que se registraría como candidato independiente, pues a su consideración, los partidos políticos se encuentran en crisis.