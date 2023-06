Ulises Ruiz Ortiz, exgobernador de Oaxaca, buscará la presidencia de manera independiente

El exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, se autodestapó para la presidencia en las elecciones 2024; asimismo, destacó que no necesitará de ningún partido político porque irá de manera independiente.

“En 2024, vamos a cambiar la estrategia, tendremos una policía de inteligencia, vamos a limpiar la casa y vamos a castigar a los delincuentes. En 2024 seré candidato independiente a la presidencia de México para ponerle orden y darle paz a los mexicanos”, señaló a través de un video compartido este jueves 15 de junio.

¿Quién es Ulises Ruiz Ortiz?

Ulises Ruiz Ortiz compartió sus deseos por la presidencia de México en las elecciones 2024 desde meses antes; sin embargo, hasta el momento señaló que iría de manera independiente. En ese sentido, ha comentado que, en cuanto el Instituto Nacional Electoral (INE) lance la convocatoria para registrarse como candidatura independiente, iniciará el proceso de recolección de firmas para lograrlo.

Cursó la licenciatura de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). De 1992 a 1995 fue diputado en la Legislatura del Congreso de Oaxaca.

Exmiembro del tricolor, fue gobernador de Oaxaca del 1 de diciembre de 2004 hasta el 30 de noviembre de 2010; sin embargo, fue expulsado del partido en 2021 por expresar críticas en contra de la dirigencia nacional, comandada por Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.

¿Por qué Ulises Ruiz Ortiz irá a las elecciones 2024 de manera independiente?

El exmilitante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) buscará la silla presidencial por la vía independiente, ya que considera que los partidos políticos actualmente se encuentran en crisis. Incluso mencionó que aunque él intentó cambiar al tricolor, partido con el que ganó la gubernadura de Oaxaca, al final lo expulsaron.

“Los partidos están en crisis, no cambiaron, el país cambió y ellos se quedaron en sus historias, no se decidieron por cambiar, yo hice un intento por querer cambiar al PRI y terminé expulsado, no quieren cambiar, son las mismas prácticas, los mismos vicios, la misma corrupción, y es parejo, Morena es igual, es lo mismo, reparto del motín”, explicó.