Se lo llevó su propia madre: Localizan al pequeño Janiel en Ixtapaluca, Edomex; revelan VIDEO de la sustracción

Un VIDEO de la sustracción de un menor, llamado Janiel, desató caos y angustia en Ixtapaluca, Estado de México (Edomex). Las imágenes registraron el momento en que una mujer corre desesperada cargando a un niño pequeño.

Se trataba de Janiel, cuya búsqueda movilizó a vecinos y autoridades luego de que su madre se lo llevara por la fuerza, ignorando que legalmente ya no tenía la custodia del menor.

En #Ixtapaluca, cámaras captaron un dramático episodio: una mujer corrió con un menor en brazos, se subió a un vehículo y fue perseguida por varias personas.



Un hombre logró detenerla mientras una adulta mayor con carriola cayó al suelo en la confusión.



Testigos señalan que… pic.twitter.com/2rnArfH11j — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 9, 2026

Así secuestró a Janiel su propia madre en Ixtapaluca

En el video se ve a la mujer avanzando a toda prisa con el niño en brazos para intentar subir a una motocicleta que ya la esperaba. Sin embargo, no iba sola; dos personas salieron tras ella para intentar detenerla.

Un hombre logró alcanzarla y sujetarla, pero la determinación de la mujer y la llegada de otros cómplices provocaron una serie de jaloneos que permitieron que ella lograra escapar con el pequeño Janiel.

Abuelitos de Janiel intentaron detener el secuestro

Uno de los momentos más angustiantes del video es cuando una mujer de la tercera edad, quien llevaba una carreola, intenta participar en la detención. En su desesperación por no perder de vista al niño, la mujer tropieza y cae contra el pavimento.

A pesar del golpe, se levanta para acercarse al lugar de la pelea, pero para ese momento la motocicleta ya se alejaba con el menor de un año y siete meses.

¿Por qué la mamá de Janiel lo secuestró?

Janiel se encontraba bajo el cuidado de sus abuelos debido a que la madre había perdido la custodia legal. El motivo, según testimonios recabados en el lugar, fueron antecedentes de presunto maltrato infantil.

Por esta razón, el acto fue calificado de inmediato como una sustracción ilegal, ya que la madre no tenía permiso para llevarse al niño de su domicilio actual.

Solicitamos de tu apoyo en difusión para dar pronta localización a Francisco Janiel Espina Gómez, comunícate a los teléfonos al pie del boletín. #TodosEnLaBúsqueda pic.twitter.com/jLR2vhZYEM — COBUPEM (@COBUPEM) April 7, 2026

¿Cuánto tiempo estuvo desaparecido Janiel?

Tras activarse los protocolos de búsqueda y difundirse las imágenes de la motocicleta, las autoridades confirmaron que Janiel fue localizado sano y salvo un día después de 24 horas.

El niño no presentaba lesiones visibles y fue trasladado de inmediato para ser valorado antes de volver con quienes tienen su guarda y custodia.

Janiel regresa con sus abuelitos

Finalmente, el pequeño Janiel fue reintegrado a su hogar con sus abuelos. La Policía de Ixtapaluca tendría que averiguar quiéne son los involucrados, además de la madre del pequeño, y proceder con las sanciones que les corresponden por secuestrar a un menor de edad.