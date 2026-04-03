Abandonan a bebé en una caja de zapatos en Las Choapas, Veracruz: este es su estado de salud

El abandono de menores en México ha ido creciendo de manera exponencial. Cada vez es más frecuente escuchar casos de bebés recién nacidos siendo dejados a su suerte a la intemperie, como lo ocurrido este jueves 2 de abril en Las Choapas, Veracruz.

Gracias a vecinos que dieron aviso oportuno a las autoridades. la menor pudo ser trasladada a un hospital especializado, y así recibir atención de manera urgente, luego de que pasara varias horas al interior de una caja de zapatos.

Abandonan a bebé en Veracruz; la menor estuvo por horas en una caja de cartón

Tras el hallazgo de la recíen nacida en una caja pequeña de cartón, pobladores llamaron a los policias, con el fin de poner bajo resguardo a la menor, quien se encontraba deshidratada. Pues se presume que pudo pasar hasta 10 horas expuesta al aire libre.

Fue llevada de inmediato al Hospital Pedro Coronel, donde permanece bajo atención médica. Las autoridades informaron que se encuentra estable, aunque su estado sigue siendo delicado, por lo que permanece en estricta vigilancia.

Mientras la menor continúa su recuperación, el Sistema DIF Municipal informó que ya tomó conocimiento del caso y que dará seguimiento puntual a su situación.

¿Se sabe algo de la madre que abandonó a bebé en Veracruz?

Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Hasta el momento, se desconoce la identidad de la madre de la menor, pues cuando los uniformados arribaron al lugar, vecinos afirmaron que no habían visto nada fuera de lo común.

Por ahora, las autoridades siguen indagando para identificar al responsable de abandonar a la niña en la vía pública, quien, afortunadamente, no presentó signos graves de hipotermia, aún sabiendo el tiempo en el que permaneció en esa caja de zapatos.

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Las Choapasa asumió la atención social y legal del caso para garantizar la protección de la pequeña.

Años que puedes pasar en prisión por abandono de menores

El abandono de menores, al tratarse de personas que no pueden valerse por sí mismas, constituye un delito, de acuerdo con el Código Penal de Veracruz.

Las sanciones pueden ir de 1 a 4 años de prisión; sin embargo, cuando quienes cometen el delito son los padres, madres o tutores, la pena puede aumentar e incluso incluir la pérdida de la tutela.

Además, la ley señala que si la persona a cargo no está en condiciones de cuidar al menor, también puede ser sujeta a responsabilidades penales.