¡Abuso de autoridad! Policía de Tabasco agrede e intimida a periodista de Azteca Noticias durante operativo

El ejercicio del periodismo en Tabasco enfrentó un nuevo episodio de violencia institucional. El periodista de Azteca Noticias, José Raúl Reyes, fue agredido por elementos de la policía estatal mientras registraba con su teléfono celular un operativo en el que los agentes irrumpían en un domicilio y retiraban cámaras de seguridad.

Lo que comenzó como una cobertura informativa terminó en una serie de actos intimidatorios.

Autoridades quisieron intimidar a periodista

Todo inició cuando el periodista decidió grabar las acciones de la autoridad desde su vehículo. Sin mediar palabra, un oficial introdujo la mano por la ventanilla y le arrebató el teléfono.

Ante los reclamos de Reyes, el agente respondió con agresividad, argumentando que grabar "ponía en riesgo" a los elementos. Fue hasta que otros policías reconocieron su acreditación como reportero que decidieron devolverle su equipo de trabajo.

Amenazas de arresto hacia periodista en Tabasco

La tensión aumentó al finalizar el operativo. Cuando José Raúl intentó retirarse, un policía detuvo su marcha de forma violenta golpeando la unidad. Con insultos, el oficial abrió la puerta del auto y le exigió identificarse nuevamente.

Pese a mostrar su credencial, el agente tomó la cartera del periodista, le tomó fotografías a sus identificaciones y al número de serie del automóvil, asegurando que el comunicador había intentado atropellarlo, una acusación que Reyes desmintió tajantemente.

Ciudadanos en Tabasco han realizado múltiples denuncias de abuso policial. Hoy me tocó enfrentar una situación en la que hubo arbitrariedad, despojo de mi equipo de trabajo e intimidación. Ocurrió cuando agentes de la FIRT y de la Policía Estatal acudieron a realizar…

Periodista denuncia ante autoridades

Ante la gravedad de los hechos, el periodista se puso en contacto con el fiscal general del Estado, Tonatiuh Vázquez, quien se comprometió a iniciar una carpeta de investigación. Aunque el celular fue devuelto, el acto de quitárselo por la fuerza puede tipificarse como robo.

Reyes confirmó que ratificará su denuncia como medida de protección, señalando que estos abusos no son casos aislados, sino denuncias constantes de la ciudadanía en Tabasco.

Un derecho constitucional bajo ataque

Este incidente pone de manifiesto la vulnerabilidad de las garantías individuales. El artículo sexto constitucional protege el derecho de los ciudadanos a buscar y reportar información.

Al impedir el registro de un acto público realizado por la autoridad, los agentes no solo violan la libertad de prensa, sino que rompen la confianza con la sociedad, impidiendo que se corrobore si el actuar policial se ajusta a la legalidad.

Nuestro corresponsal en Tabasco, @Joseraul_reyes, denuncia agresión e intimidación por parte de policías durante un operativo.



Señala que un agente le arrebató su teléfono cuando grababa, lo insultó y lo amenazó con detenerlo pese a identificarse como reportero.



Tras lo…

Lamentablemente, lo ocurrido en Tabasco no es un hecho aislado esta semana. Apenas el pasado 6 de marzo, se reportó un caso similar en Atotonilco de Tula, Hidalgo.

Allí, el coordinador regional de la Secretaría de Seguridad Pública, Abraham Ángeles, agredió al videoreportero de Azteca Noticias, Francisco Reyes. Bajo el falso argumento de haber cruzado el cerco de seguridad, el mando policial jaloneó al periodista y retuvo su equipo, en otro claro intento de silenciar la labor informativa.