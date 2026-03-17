¡Por desgraciado! Policías del Edomex arrestan a hombre borracho que propinó golpiza a su pequeño de 7 años

La colonia Arboledas en Xalostoc, Ecatepec, fue escenario de una escena que ha indignado a todo el Edomex. Lo que alertó a los vecinos por ruido y disturbios terminó revelando un caso de violencia infantil de un hombre hacia su hijo de a penas 7 años.

Los vecinos, cansados de escuchar los gritos y el llanto, decidieron no guardar silencio y llamaron a la policía, logrando rescatar al menor de las manos de su propio padre, quien en estado de ebriedad descargó su furia contra él.

Gritos de auxilio en el Edomex alertaron a vecinos

La tranquilidad de la colonia se esfumó cuando los vecinos de la zona notaron que algo escalofriante pasaba dentro de una de las casas. Los ruidos de golpes y gritos desesperados del niño alertaron a los vecinos, quienes de inmediato marcaron al número de emergencias.

Al llegar las patrullas municipales, la tensión subió de nivel, pues el ambiente era de total agresividad, confirmando que la vida de un menor corría peligro.

Hombre que golpeaba a su hijo agredió a policías del Edomex

El hombre, lejos de mostrar arrepentimiento al ver a los elementos policiales, reaccionó de forma violenta. Según los reportes, el sujeto se encontraba bajo los efectos del alcohol y recibió a los agentes lanzándoles todo tipo de objetos: piedras, trozos de vidrio y hasta desarmadores.

Tras varios minutos de forcejeo y maniobras tácticas, los policías lograron someter al agresor y ponerle las esposas para evitar que siguiera lastimando a alguien más.

¿Cuál es el estado de salud de Julio César, niño agredido por su propio padre?

Al revisar al Julio César, los paramédicos encontraron a un pequeño bastante golpeado. El niño de 7 años presentaba una cortada profunda en la cabeza, una herida abierta en la ceja y múltiples hematomas en diversas partes del cuerpo.

Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado a un hospital cercano donde permanece internado bajo observación médica para descartar daños internos permanentes.

Una escena de violencia en un Jardín de Niños en #Tizayuca, #Hidalgo. ⁣

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Una madre de familia confrontó y golp3ó a la maestra de su hijo, por presunto maltrato contra menores de apenas tres años.⁣

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La docente fue señalada por varios niños de supuestamente encerrarlos e… pic.twitter.com/FI6iCSDckz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 24, 2026

Vecinos alertaron de agresión infantil en el Edomex

Este rescate fue posible gracias a que la comunidad de Xalostoc decidió no ignorar los focos rojos. En muchos casos de violencia familiar, el miedo impide que se denuncie, pero esta vez el llamado oportuno marcó la diferencia para el pequeño Julio César.

Justicia para el menor agredido

El detenido ya fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica por los delitos relacionados a la violencia familiar y las lesiones provocadas a Julio César.