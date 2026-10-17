Estuvo más dos días sola y sobrevivió: Rescatan a perrita que se perdió en Alaska tras una avalancha

LouLou, una perrita de cuatro años, sobrevivió más de dos días en las montañas de Alaska después de separarse de su dueño por una avalancha en la zona.

Fue localizada gracias a la señal de un dispositivo y a los esfuerzos de un grupo de voluntarios que, durante 50 horas, no abandonaron su búsqueda pese a las dificultades del terreno y las bajas temperaturas.

¿Cómo se perdió la perrita LouLou en Alaska?

El accidente ocurrió el 10 de octubre, cuando LouLou acompañaba a su dueño y a otro excursionista en el Parque Estatal Chugach, cerca del lago Eklutna, en Anchorage.

Fue entonces cuando una avalancha arrastró a los dos hombres aproximadamente 150 metros cuesta abajo.

Ambos sufrieron lesiones graves y fueron trasladados a un hospital, pero en ese momento no se localizó a la perrita.

A beloved pet dog was miraculously found by rescuers in a helicopter after being missing for over two days following an avalanche in Alaska that injured two hikers. https://t.co/aLBPgO0fSV — ABC News (@ABC) October 16, 2026

Su dueño sufrió una fractura de mandíbula y una lesión en la mano, mientras que su compañero presentó tres costillas rotas y una vértebra fracturada.

¿Cómo fue el rescate de la perrita en Alaska?

La dueña de la perrita inició con las labores para encontrar a LouLou, contactando a grupos de rescate animal, montañistas y voluntarios.

La mujer logró reunir a más de 20 personas, que utilizaron drones, helicópteros y un perro rastreador para recorrer la zona.

Aunque LouLou llevaba un localizador, la primera ubicación proporcionada por el dispositivo tenía un margen de error de 800 metros.

Sin embargo, su señal permitió que los rescatistas la buscaran en un helicóptero, por lo que 50 horas después del accidente, la pudieron identificar en una de las montañas de la zona.

De acuerdo a los primeros reportes tras el rescate, LouLou tenía un dedo y un colmillo fracturados, pero su estado de salud era bueno a pesar de estar más de dos días perdida en esas condiciones climáticas extremas, y es que su pelaje espeso y su adaptación a dormir al aire libre fueron claves para resistir las bajas temperaturas.