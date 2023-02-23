Este jueves 23 de febrero de 2023, el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), habló sobre el rescate de mineros en El Pinabete, ocurrido en agosto de 2022. Se prevé que el rescate se realice en diciembre 2023.

AMLO afirmó en la mañanera que el rescate de mineros en El Pinabete lleva un 37.3% de avance y adelantó que en diciembre 2023 se recuperarán los restos de los trabajadores que quedaron atrapados.

De acuerdo con López Obrador, hasta el momento, se han extraído un millón 136 mil 566 metros cúbicos y se ha alcanzado una profundidad de entre 20 a 30 metros en El Pinabete.

Asimismo, para el rescate de los mineros se destinan 238 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la compañía Construplan y se han llevado a cabo 5 reuniones con los familiares de las víctimas.

#EnLaMañanera | El gobierno federal plantea rescatar para diciembre los cuerpos de los #mineros atrapados en la mina El Pinabete en #Coahuila pic.twitter.com/yg5KZGYPCO — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 23, 2023

Para lograr el rescate de mineros, continúa la obturación de barrenos de exploración y tiros verticales. Asimismo, se ejecuta el desalojo de agua del manto freático por medio de 4 bombas, mientras que lleva a cabo la excavación con medios mecánicos y volcaduras controladas.

AMLO afirma que su gobierno pagará las indemnizaciones

“Vamos nosotros a responsabilizarnos para pagar las indemnizaciones, no solo lo convencional, sino más por la situación, no solo de agravio por perder a sus familiares, que es muy triste, sino también por la situación de pobreza en que vive la gente. Es como cuando hay inundaciones, es llover sobre mojado. Entonces, se va a dar un trato muy especial o como lo merecen", destacó AMLO en enero de este año.

Asimismo, reiteró que las autoridades no dejarán de trabajar en el rescate de mineros de la mina El Pinabete, y que, cuando se logre esto, hablarán de un memorial para los fallecidos con las familias.

Destacó que es importante preservar a los rescatistas, pues en la mina El Pinabete hay gases tóxicos.

Mañanera

Sin embargo, detalló que, por el momento, no hubo un consenso sobre el memorial.