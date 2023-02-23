¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 23 de febrero

En la mañanera de AMLO del jueves 23 de febrero de 2023 se abordaron temas como: el accidente que cobró la vida de 10 trabajadores de la mina de carbón El Pinabete; Fuerza Informativa Azteca te trae el resumen en vivo.

Nuestro objetivo es cuidar la salud pública y garantizar la seguridad nacional. Conferencia matutina https://t.co/jE3dd3xQMJ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 23, 2023

¿Qué dijo AMLO sobre el rescate de mineros en El Pinabete?

En la mañanera de AMLO se habló sobre el compromiso del gobierno de rescatar los cuerpos de los mineros que fueron víctimas del colapso en la mina de El Pinabete.

De acuerdo con López Obrador, hasta el momento, se han extraído un millón 136 mil 566 metros cúbicos y se ha alcanzado una profundidad de entre 20 a 30 metros en El Pinabete.

¿Qué dijo AMLO sobre el juicio de Genaro García Luna?

AMLO consideró que el juicio de Genaro García Luna en Estados Unidos es ejemplo de que en México hay cambios.

"¿Ustedes creen que si hubiese ganado Anaya o Meade, hubieran juzgado a García Luna ¿Verdad que sí han habido cambios? Estas cosas no se veían, y vamos hacia adelante y vamos a seguir avanzando en la transformación”, destacó AMLO en la conferencia matutina de este jueves 23 de febrero.

¿Qué dijo AMLO sobre que la presidencia del INE debe ser mujer?

"Las mujeres suelen ser más honestas, más responsables, más justas que los hombres".

Fue el pasado miércoles 22 de febrero que el TEPJF ordenó que la quinteta final de aspirantes a presidir el INE sea integrada solo por mujeres, así la convocatoria emitida por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados deberá ser modificada.

¿Qué dijo AMLO sobre marcha a realizarse el próximo 26 de febrero?

AMLO nuevamente se lanzó en contra de la marcha que se realizará el próximo domingo 26 de febrero con relación a la aprobación de la nueva ley electoral y en la supuesta defensa del INE.

"Defienden a Calderón y a García Luna, para eso va a ser la manifestación en contra nuestra. No se pronuncian por lo de García Luna, si acaso Calderón y eso con un planteamiento ofensivo para las víctimas, una falta de respeto. Decir ‘lo hice, ordené que se usara toda la fuerza del Estado y lo volvería hacer’ al estilo Díaz Ordaz", señaló.

