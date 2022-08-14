Residentes de EU acuden a vacunarse contra viruela del mono en Canadá

Residentes de Estados Unidos (EU) están acudiendo en masa a Canadá para vacunarse contra la viruela del mono debido a la escasez de vacunas en su propio país.

El número total de confirmados de viruela del mono en Estados Unidos superó la marca de 10 mil, situándose en 11 mil 177, según los datos publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), la agencia nacional de salud pública de EU.

Los casos confirmados de viruela del mono en EU, son casi el 30 por ciento del conteo global, a pesar de que la población estadunidense representa menos del cinco por ciento de la población mundial.

A principios de agosto (2022), la administración del Presidente Biden declaró la viruela del mono como una emergencia de salud pública. Sin embargo, muchos afirmaron que las autoridades estadunidenses actuaron con demasiada lentitud y que no estaban cumpliendo la demanda de vacunas a medida que la cantidad de casos seguía creciendo.

Un residente de San Francisco ha señalado que: "Ha sido difícil. Estuve aquí ayer y había como cuatro manzanas de largo, así que simplemente di la vuelta y me fui. Esta mañana, el número de mi boleto es 525. Así que ha sido un desafío".

Conforme a un informe del New York Times, los expertos en salud estimaron que Estados Unidos necesitará tres y medio millones de vacunas contra la viruela del mono para controlar el brote del virus. Por ahora el Gobierno solo aseguró 1.1 millones de vacunas, y la mitad de ellas no se entregarán hasta el mes de octubre. Los otras 5.5 millones de vacunas compradas por el Gobierno estadunidense serán entregadas hasta el próximo año.

Turismo vacunal parte 2



Desde hace unas semanas en Montreal y otras partes de Canadá se inició la vacunación contra la viruela del mono a personas de grupo de riesgo, atienden a turistas tambíen.



Muchos estadounidenses cruzan la frontera a vacunarse



https://t.co/VcY7lb8fKW — Alejandro de Bary (@AlejandrodeBar1) August 5, 2022

Estadunidenses se van a vacunar contra viruela del mono a Canadá

Debido a la escasez de vacunas en el Estados Unidos, muchos residentes están acudiendo en masa a la ciudad de Montreal para vacunarse contra la viruela del mono.

La ciudad canadiense de Montreal, a solo 70 kilómetros al norte de la frontera de Estados Unidos y Canadá, comenzó a proporcionar vacunas contra la viruela del mono desde mediados de mayo.

Cabe señalar que hasta el momento, la ciudad de Montreal ha administrado 18 mil 500 dosis de vacunas, de las cuales el 13 por ciento de las dosis contra viruela del mono, están dirigidas a extranjeros.

Protesta sobre #monkeypox #ViruelaDelMono en Montreal. No contra Canadá sino contra Estados Unidos por no reaccionar a tiempo pic.twitter.com/nnszphU1Im — Jorge Saavedra (@jorgesaavedramx) August 1, 2022

OMS cambiará de nombre a la viruela del mono

La Organización Mundial de la Salud cambiará el nombre de la viruela del mono, después de que algunos críticos plantearan que el nombre puede considerarse discriminatorio y estigmatizante. Dicha decisión se tomó luego de una reunión con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés), que ayuda a identificar las mejores prácticas para nombrar enfermedades humanas para evitar causar ofensa a cualquier grupo cultural, social, nacional, regional, profesional o étnico.

La OMS declaró oficialmente el 23 de julio que el brote actual de viruela del mono en varios países fuera de las áreas endémicas tradicionales en África ya se ha convertido en una emergencia de salud pública de importancia internacional.