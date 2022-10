Renuncia Horacio Duarte a la Agencia Nacional de Aduanas

Horacio Duarte, titular de la Agencia Nacional de Aduanas, presentó su renuncia, para sumarse al trabajo rumbo a las elecciones de 2023 en el Estado de México.

“Voy a la batalla maestra”, dijo Horacio Duarte en la conferencia de prensa de AMLO.

#EnLaMañanera el presidente @lopezobrador_ informó sobre la renuncia de @horacioduarteo a la Agencia Nacional de Aduanas de México (@AduanasMx) porque "va a una tarea a su estado natal". pic.twitter.com/0awygFgcMa — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 12, 2022

El Presidente agradeció Horacio Duarte su trabajo al frente de la Agencia Nacional de Aduanas y anunció que sería más tarde cuando dé a conocer quién los sustituirá.

“Horacio ha hecho una labor de primer orden y queríamos que se informara aquí y que la gente lo supiera porque Horacio me ha entregado su renuncia porque va a otra tarea y no queríamos que se fuera por la puerta de atrás, lo mismo que en el caso de Tatiana, que nos ayudó tanto, tanto, tanto a triunfar con su trabajo y lo mismo Horacio, en este caso va a una tarea a su estado natal, el Estado de México, ya no podríamos hablar más de eso porque no nos corresponde. Muchas gracias por la compañía”, dijo AMLO en la mañanera de hoy.

Horacio Duarte destaca combate a la corrupción en aduanas

En la mañanera de hoy, Horacio Duarte dio a conocer que en las tareas del combate a la corrupción suman 2 mil funcionarios de aduanas destituidos, además de más de 30 denuncias e investigaciones por parte de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y cuentas congeladas de ex trabajadores de aduanas.

Además, de enero a septiembre de este año se obtuvieron 820 mil millones de pesos, es decir, un incremento del 11% respecto al 2021, que es el año récord en recaudación y se espera un billón de pesos al terminar el año, es decir, un 16% de aumento de recaudación de aduanas durante el gobierno de AMLO.