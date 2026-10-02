“No fui detenida": Alejandra León Gastélum aclara revisión migratoria de 12 horas para ingresar a Calexico

La exsenadora por Baja California y exmilitante de Morena, Alejandra León Gastélum, se vio envuelta en una severa controversia tras reportarse su presunta detención en la garita internacional de Calexico, California. Autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) la retuvieron por un espacio de aproximadamente doce horas al ingresar desde Mexicali, sometiéndola a un riguroso interrogatorio en segunda revisión antes de permitirle el libre tránsito hacia territorio estadounidense.

Tras las diferentes versiones sobre su arresto, León Gastélum reapareció mediante una transmisión en vivo desde las instalaciones de un aeropuerto para aclarar lo sucedido y desmentir que hubiese sido aprehendida o que le hubiesen retirado sus documentos. La exlegisladora minimizó el prolongado procedimiento calificándolo como una simple "entrevista" de rutina y una inspección secundaria motivada por la racha de investigaciones abiertas en Baja California, asegurando que conserva intacta su visa estadounidense y que se disponía a abordar un vuelo comercial hacia la Ciudad de México.

La advertencia de Alejandra León Gastélum a los morenistas

Durante su mensaje, la exsenadora sugirió que la intensificación de las revisiones consulares responde al acorralamiento legal que pesa sobre la cúpula oficialista de la entidad por investigaciones vinculadas a temas de huachicol y nexos de corrupción local. León Gastélum se deslindó categóricamente del grupo político dominante en el estado, encabezado por la gobernadora Marina del Pilar y Carlos Torres, argumentando que las autoridades estadounidenses la cuestionaron debido a las carpetas abiertas en torno a la administración morenista.

Al recordar que no es la primera ocasión en que se enfrenta a este tipo de interrogatorios en la frontera y habiendo experimentado una retención idéntica el año pasado al arrancar las indagatorias migratorias sobre el contrabando de combustible, la exsenadora lanzó una contundente advertencia dirigida a la dirigencia de su antiguo partido. "A todos los de Morena los van a estar deteniendo a revisión", sentenció, anticipando que las agencias estadounidenses mantendrán el cerco sobre los perfiles políticos del partido al intentar cruzar hacia Estados Unidos.