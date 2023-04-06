Presidenta de Taiwán se reunie con el líder de la Cámara de Representantes de EU

Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, recibió a la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen. Durante la reunión, McCarthy enfatizó en la necesidad de acelerar las entregas de armas a Taiwán en medio de las crecientes amenazas de China.

La reunión, en la que participaron legisladores republicanos y demócratas, ocurrió en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan en Simi Valley, California.

Tsai agradeció al Congreso de Estados Unidos por respaldar a Taiwán cuando la democracia estaba amenazada. Durante la reunión, Tsai cito presidente Ronald Reagan cuando dijo a McCarthy y a otros legisladores que "para preservar la paz, debemos ser fuertes".

La reunión se produjo en un momento en que las relaciones entre Estados Unidos y China se han deteriorado a sus peores niveles en décadas. También, aumenta la preocupación de que China pueda intentar tomar Taiwán por la fuerza en los próximos años.

La visita de Tsai en California es una escala luego de realizar visitas diplomáticas a Guatemala y Belice.

US House Speaker Kevin McCarthy met Taiwanese President Tsai Ing-wen in California, becoming the most senior U.S. figure to meet a Taiwanese leader on U.S. soil since 1979, despite threats of retaliation from China https://t.co/Ouuc5mj4B2 pic.twitter.com/U8h1RPC5pb — Reuters (@Reuters) April 5, 2023

Venta de Armas a Taiwán

Si bien Washington no tiene relaciones oficiales con Taiwán, está obligado por ley a proporcionar a la isla los medios para defenderse y ha intensificado las interacciones con Taipei en los últimos años a medida que aumenta la presión de Pekín sobre la isla.

Hablando en una conferencia de prensa posterior junto a los legisladores republicanos y demócratas que participaron en la reunión con Tsai, McCarthy dijo que habían discutido cómo acelerar las entregas de armas a Taiwán.

"Debemos continuar con las ventas de armas a Taiwán y asegurarnos de que tales ventas lleguen de manera oportuna", dijo, y agregó que creía que había un acuerdo bipartidista sobre esto.

"Segundo, debemos fortalecer nuestra cooperación económica, particularmente con el comercio y la tecnología".

🇹🇼🤝🇺🇸 La reunión entre la presidenta de Taiwán Tsai y el presidente de la Cámara de Representantes McCarthy ha comenzado.pic.twitter.com/7WMRIk4ipk — The Political Room (@Political_Room) April 5, 2023

Respuesta de China ante reunión McCarthy-Tsai

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China denostó rápidamente la reunión, al acusar a Estados Unidos de colusión con separatistas que buscan la "independencia de Taiwán" y afirmar que Washington ha estado incumpliendo sus compromisos sobre la isla.

Por su parate, el portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de China publicó un comunicado sobre la reunión entre Tsai y McCarthy, en el que señalaron su firme oposición a todas las formas de interacción oficial entre Estados Unidos y Taiwán bajo cualquier pretexto ya que viola el principio de "una sola China".

También solicitaron que Estados Unidos pare cualquier interferencia en los asuntos internos de China y señalaron que el Ejército Popular de Liberación de China se mantendrá en alerta máxima para salvaguardar la soberanía y la integridad territorial de China, así como la paz y la estabilidad a través del Estrecho de Taiwán.

China organizó ejercicios militares en torno a Taiwán el pasado mes de agosto tras la visita a Taipéi de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. El Ministerio de Defensa de Taiwán declaró que un grupo de portaaviones chinos se encontraba en aguas de la costa sureste de la isla antes de la reunión entre Tsai y McCarthy en California.

Con información de Reuters