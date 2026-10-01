“Es un día feliz": Revelan las últimas palabras de Christa Pike antes de su ejecución fallida

Christa Pike sobrevivió a dos dosis de pentobarbital, un medicamento con propiedades sedantes que se utiliza en Estados Unidos como sustancia letal en varios de los procesos de ejecución.

Como parte del protocolo, varios testigos estuvieron presentes en la sala, por lo que difundieron lo que dijo antes y después de recibir las inyecciones.

Las últimas palabras de Christa Pike antes de su ejecución fallida

De acuerdo con medios de comunicación de Estados Unidos, antes de la ejecución Christa Pike dijo: "Éste es un día feliz. Voy a dejar este mundo de la manera en que pasé la mayor parte de mi vida, y eso es con amor".

Tori Gesner, reportera del canal de televisión WKRN en Nashville, fue una de las periodistas designadas como testigo y reveló lo que mencionó después de las inyecciones.

De acuerdo a la periodista, la sentenciada cantó el tema “I Love You So Much” junto a un asesor espiritual, pero poco tiempo después dijo: “Siento como si mi brazo estuviera a punto de estallar. ¿Esto pasa así?”.

#EU | Christa Pike, condenada a muerte por asesinar a una compañera cuando tenía 18 años, sobrevivió a su ejecución en Tennessee pese a recibir dos dosis de pentobarbital.



Tras mostrar signos de vida, fue hospitalizada. Las causas del fallo aún no han sido confirmadas. El estado… pic.twitter.com/AYRptb0IxF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 1, 2026

¿Por qué falló la ejecución de Christa Pike?

Hasta el momento no hay un reporte oficial que revele las razones por las que falló la ejecución de Christa Pike, sin embargo, uno de sus abogados dio una hipótesis.

Stephen Ferrell señaló que tenía antecedentes de complicaciones durante las extracciones de sangre y que padecía trombocitosis, por lo que se dificultó el procedimiento.

Además, la defensa señaló que el catéter pudo ocasionar una infiltración intravenosa, es decir, que parte de los líquidos administrados escaparan del vaso sanguíneo y se acumulara en los tejidos del brazo, razón por la que se habría quejado.

La sentencia a muerte de Christa Pike

Christa Pike recibió la pena de muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, quien estudiaba con ella en un centro de formación profesional de Knoxville, Tennessee.

El homicidio ocurrió en enero de 1995, en un ataque estuvo motivado por los celos, pues creía que Slemmer pretendía alejarla de su novio, Tadaryl Shipp.

Durante la mañana del miércoles 30 de septiembre, tres jueces de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito suspendieron el proceso, sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó seguir con la ejecución.