Nuevos datos salieron a la luz sobre el asesinato de Juan Pablo Quintero Navidad, alias “El 25”, sobrino de Rafael Caro Quintero, ocurrido la tarde del sábado 21 de noviembre de 2026 en Lomas de Angelópolis III, Puebla.

Autoridades estatales explicaron cómo se presentaba ante sus vecinos y qué antecedentes tenía antes de llegar al estado.

Esto es lo que revelaron.

¿Cuánto tiempo llevaba el sobrino de Caro Quintero en Puebla?

El secretario de Seguridad de Puebla informó que Juan Pablo Quintero Navidad tenía seis meses de haber rentado una casa en la entidad, específicamente en el fraccionamiento Lomas de Angelópolis III, donde fue asesinado el sábado 21 de noviembre por la tarde.

🚨🔫 Así fue el ataque en el que asesinaron al sobrino de Caro Quintero en Puebla



La fiscal de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, reveló detalles del ataque armado contra Juan Pablo Quintero Navidad, alias El 25, sobrino de Rafael Caro Quintero.



Tres sujetos armados atacaron a… — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) November 23, 2026

Juan Pablo Quintero se hacía pasar por notario público de la CDMX

De acuerdo con lo dado a conocer, entre los vecinos del fraccionamiento decía que trabajaba como notario público, que radicaba en la Ciudad de México y que únicamente iba y venía constantemente a Puebla.

¿Cómo asesinaron al sobrino de Caro Quintero?

La fiscal de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, dijo que tres sujetos armados atacaron directamente a Quintero Navidad y a su escolta dentro de Lomas de Angelópolis, en una agresión directa ocurrida la tarde del sábado.

Al sobrino de Caro Quintero le asesinaron a dos hijos

Las autoridades dijeron que la víctima ya contaba con antecedentes relacionados con delincuencia organizada y había enfrentado hechos previos en el Estado de México, donde le asesinaron a dos hijos vinculados con una célula delictiva conocida como “Los Caborca”.

🚨 Se hacía pasar por notario: así operaba en Puebla el presunto sobrino de Caro Quintero



El Secretario de Seguridad de Puebla informó que Juan Pablo Quintero Navidad, sobrino de Rafael Caro Quintero, quien fue asesinado el sábado 21 de noviembre de 2026 por la tarde en el… pic.twitter.com/pRc3wmwdDi — Político MX (@politicomx) November 25, 2026

¿Qué dicen las autoridades sobre la operación del grupo en Puebla?

La Fiscalía y Seguridad estatal comentaron que, hasta ahora, no cuentan con datos que indiquen que dicho grupo criminal estuviera operando en Puebla, aunque indicaron que hay varias situaciones en torno a su presencia en el estado que siguen bajo evaluación.