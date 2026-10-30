Detienen a Luis Miguel ‘N’, exjefe de Policía de Puebla por tortura y robo; lo localizaron en Hidalgo tras cinco años

El exsecretario de Seguridad Pública del municipio de Aquixtla, Puebla, fue detenido en Hidalgo por su probable participación en un caso de tortura y robo agravado contra dos personas. La aprehensión de Luis Miguel N. se concretó el 29 de octubre de 2026, mediante un operativo de colaboración entre las fiscalías de ambas entidades, luego de que las investigaciones permitieran localizarlo fuera de territorio poblano.

El exfuncionario era requerido por un juez de Control de la Región Judicial Norte por hechos ocurridos el 1 de marzo de 2021; de acuerdo con las indagatorias, dos personas que viajaban en un taxi fueron interceptadas en el municipio de Aquixtla y posteriormente habrían sido agredidas y despojadas de sus pertenencias; entre los señalados se encuentra quien entonces encabezaba la seguridad pública municipal.

¿Qué ocurrió con las dos víctimas en Aquixtla?

La investigación ubica el inicio de los hechos sobre la calle Juárez, donde las víctimas circulaban en un taxi cuando varios hombres que viajaban en un automóvil blanco les cerraron el paso; uno de los ocupantes llevaba un arma larga, según los datos recabados por las autoridades.

Más tarde llegaron unidades de la Policía Estatal, así como el entonces secretario de Seguridad Pública municipal y otros elementos policiales; las indagatorias señalan que presuntamente participaron en las agresiones contra las dos personas, quienes habrían sido sometidas, cubiertas de la cabeza y despojadas de sus pertenencias.

Uno de los afectados también habría recibido varios golpes durante el ataque; estos hechos dieron origen a una investigación por los delitos de tortura y robo agravado.

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La Fiscalía General del Estado de Puebla, en colaboración con autoridades del estado de Hidalgo, cumplimentó una orden de aprehensión contra Luis Miguel N., quien se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública del municipio de Aquixtla, por su probable participación en los delitos de tortura y robo agravado, cometidos en perjuicio de dos personas. #FiscalíaInforma https://t.co/wPGmpMxYy0 — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) October 30, 2026

Así localizaron al exsecretario de Seguridad Pública

La Fiscalía General del Estado de Puebla, a través de su área especializada en la investigación de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, desarrolló las diligencias que permitieron identificar la ubicación del probable responsable en Hidalgo.

Con apoyo de las autoridades de esa entidad, agentes ministeriales ejecutaron la orden de aprehensión el 29 de octubre de 2026; el mandamiento judicial había sido emitido por un juez de Control de la Región Judicial Norte.