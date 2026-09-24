Revelan primeras imágenes oficiales del diseño del estadio que promete ser más ruidoso que el de Chiefs y con más capacidad que el de Pumas

Hay estadios que se sienten antes de que empiece el partido, y si los Washington Commanders consiguen lo que están imaginando, el suyo podría ser uno de esos al que todo el mundo debe asistir sí o sí.

Para ponerlo en contexto desde México: piensa en el Estadio Olímpico Universitario, la casa de los Pumas: ahora imagina un recinto todavía más grande, pero con una diferencia que puede hacer mucho ruido.

Y es que recientemente, los Commanders acaban de revelar las primeras imágenes oficiales del interior de su nuevo estadio y la apuesta empieza a tomar forma: quieren acercar a los aficionados al campo, unir las tribunas y conseguir que el sonido de la multitud se convierta en parte del espectáculo.

El estadio que quiere hacer del ruido su mayor ventaja

Los primeros renders muestran un bowl de asientos continuo, diseñado para subir desde el nivel del campo hasta la parte superior en un solo recorrido.

La intención es que los aficionados tengan una experiencia compartida, sin divisiones importantes entre las diferentes zonas del estadio y con líneas de visión limpias.

Pero hay otro detalle detrás de este diseño: el sonido y es que están diseñados de una forma muy específica, los ángulos de los asientos, el bowl continuo y el techo fueron pensados para ayudar a concentrar el ruido de la multitud y dirigirlo hacia el campo.

La meta declarada por los Commanders es ambiciosa: crear uno de los entornos más ruidosos de la NFL.

¡Enorme estadio!

Más cerca del campo y sin barreras entre los aficionados

El equipo explica que el diseño redujo la capacidad de los bowls y mejoró los ángulos de los asientos para acercar a los aficionados al terreno de juego desde todos los niveles.

Incluso la primera fila estará elevada sobre la superficie de juego para permitir una vista despejada hacia la banda.

Además, el proyecto contempla mínimos voladizos, con la intención de que las estructuras superiores no bloqueen las líneas de visión ni absorban parte del ruido generado en las tribunas.

Un lugar de ebullición.

Más capacidad que el Olímpico Universitario de Pumas

El nuevo estadio de los Commanders está planteado con una capacidad superior a la del Estadio Olímpico Universitario, recinto que alberga los partidos de los Pumas, pero vamos por partes, los Commanders no están presentando únicamente un estadio grande. Buena parte de la propuesta está concentrada en cómo se comportará la gente dentro de él.

De hecho, habrá un espacio diseñado específicamente para quienes más quieran hacerse escuchar.

Las pantallas también serán parte del espectáculo

Los Commanders mostraron una propuesta de videoboards que incluye grandes pantallas laterales, tableros en las zonas de anotación y un halo que conectará estos elementos.

El sistema está pensado para envolver el bowl con contenido continuo y acompañar lo que ocurre durante el partido.

Todo forma parte de una misma propuesta: que las tribunas, la tecnología, la acústica y la cercanía con el campo funcionen como una sola experiencia.

Un estadio inspirado en el pasado, pero diseñado para el futuroAunque el proyecto mira hacia adelante, su punto de partida está en el pasado.