El caso contra el comediante y actor británico Russell Brand dio un giro tras confirmarse su sentencia. Luego de ser declarado culpable de violación y agresión sexual contra cuatro mujeres, la policía del Reino Unido hizo públicos los videos de los interrogatorios realizados entre 2023 y 2025.

En los materiales grabados se ve a Brand distante y a la defensiva con los detectives.

Esto es lo que dijeron las autoridades y cómo reaccionó el artista ante los señalamientos en su contra.

Interrogatorios a Russell Brand

Las autoridades británicas dieron a conocer las imágenes grabadas durante las sesiones de interrogatorio realizadas a Brand en 2023, 2024 y 2025.

En los videos se ve al actor observando con nerviosismo las cámaras del cuarto de entrevista y leyendo hojas con declaraciones preparadas en lugar de responder directamente a las preguntas de los investigadores de los señalamientos de las víctimas.

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Metropolitan Police release interviews with with Russell Brand between 2023 and 2025 released following guilty verdict pic.twitter.com/s5jQUtwIS2 — GB News (@GBNEWS) November 5, 2026

¿De qué son las acusaciones contra Russell Brand?

Dentro de los señalamientos probados en el juicio, se habló del caso de una joven de 21 años que conoció al comediante tras un espectáculo en el Hammersmith Apollo en 2009.

Según el testimonio de la víctima, ella acudió a su casa y fue atacada sexualmente de forma violenta.

Autoridades comentaron que el actor utilizaba a las mujeres para satisfacer sus propios deseos.

La respuesta de Russell Brand ante los detectives

Durante los interrogatorios policiales, el exesposo de la cantante Katy Perry se limitó a repetir la frase “no tengo nada más que añadir” al ser confrontado con los relatos de los ataques.

En los comunicados por escrito que leyó ante los agentes, Brand reconoció haber llevado una vida “muy promiscua” en el pasado, pero rechazó haber participado en relaciones no consentidas.

Brand también habló de su presunta sobriedad de drogas y alcohol durante los interrogatorios.

Russell Brand critica a medios de comunicación

En las grabaciones de diciembre de 2023, vistiendo un suéter negro, el actor afirmó ante los agentes que era víctima de “acusaciones falsas y anónimas” promovidas por reportajes periodísticos.

Brand dijo que no recordaba los nombres de las demandantes y argumentó que los hechos señalados ocurrieron entre 16 y 24 años atrás.

Comedian Russell Brand, once one of Britain's most high-profile broadcasters and star of several Hollywood movies, faces a lengthy jail term after being convicted ​in a London court of raping a woman and sexually assaulting three more https://t.co/eThbMmourH pic.twitter.com/6yqe6V2R3K — Reuters (@Reuters) November 5, 2026

Un cambio de actitud frente a las cámaras policiales

El comportamiento de Russell Brand en la sala de interrogatorios contrastó con la personalidad enérgica que mostraba en la televisión.

En las grabaciones se puede ver al actor reservado, leyendo textos breves y evitando responder a los cuestionamientos de los detectives antes de recibir su veredicto de culpabilidad.