Katy Perry emociona al mundo en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ regaló un instante inolvidable con la presentación de Katy Perry. Con su impresionante voz, carisma y presencia escénica, la artista cautivó a miles de aficionados que disfrutaron de un espectáculo cargado de emoción, convirtiéndose en uno de los actos más destacados de la ceremonia celebrada en Estados Unidos.

