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Katy Perry emociona al mundo en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Con una presentación llena de emoción y talento, Katy Perry conquistó al público en uno de los momentos más especiales de la noche.

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ regaló un instante inolvidable con la presentación de Katy Perry. Con su impresionante voz, carisma y presencia escénica, la artista cautivó a miles de aficionados que disfrutaron de un espectáculo cargado de emoción, convirtiéndose en uno de los actos más destacados de la ceremonia celebrada en Estados Unidos.

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