Rey Carlos III realiza primer viaje internacional a Alemania

El Rey Carlos III acompañado de la Reina Consorte, Camila realiza en Alemania su primera gira al exterior como monarca británico. El Rey fue recibido por el presidente alemán, Frank-Walter Steinmer con una ceremonia con honores militares celebrada en la puerta de Brandemburgo en Berlín.

Cientos de personas tuvieron la oportunidad de asistir al evento, las autoridades alemanas dispusieron de unos mil 500 espacios que fueron ocupados desde temprana hora por personas interesadas en ver de cerca al sucesor de la reina Isabel II. Al final del evento el rey Carlos, se acercó a las personas y saludó de mano a unas cuantas.

BERLIN, GERMANY - MARCH 29: Britain’s King Charles III shakes hands with wellwishers as he and German President Frank-Walter Steinmeier attend a ceremonial welcome at Brandenburg Gate on March 29, 2023 in Berlin, Germany. Britain’s King Charles III began his first state visit, having postponed a trip to France due to widespread political protests. Charles will undertake engagements in the German capital and in Brandenburg before heading to Hamburg during the three-day tour. (Photo by Adrian Dennis - Pool/Getty Images)|Pool/Getty Images

El jueves será el momento crucial de la visita del rey Carlos III a Alemania pues visitara el Bundenstag o Parlmamento Alemán en un evento histórico ya que será la primera vez que un monarca británico visite este recinto. En este lugar se espera que el mensaje de Carlos III se enfoque a la unión del continente europeo, cuando aún está reciente la salida del Reino Unido de la Unión Europea, en el llamado Brexit. De igual manera se espera que haga mención a la guerra en Ucrania y a temas relacionados con el medio ambiente.

La gira real concluirá el viernes en Hamburgo donde visitaráuna iglesia destruida por los bombardeos aliados en la Segunda Guerra Mundial.

Alemanes critican lo costoso de la visita, 20 mil euros por noche

En tiempos en el que varios países enfrentan problemas económicos y de inflación. Alemania no es la excepción en días recientes se han registrado manifestaciones y huelgas de trabajadores de distintos sectores que demandan mejoras salariales y en este contexto se supo que la noche en el hotel de lujo de Berlín, la capital alemana donde se hospeda el Rey tiene un costo de 20 mil euros.

Asimismo los alemanes critican el gran despliegue policiaco para resguardar al monarca, que incluyó la llegada a Berlín de 900 policías adicionales.

El avión que llevó al Rey Carlos a territorio alemán fue escoltado por aviones de combate en señal de respeto.

Fighter jets accompanying King Charles on state visit to Germany. IHaven’t seen this before on a royal flight pic.twitter.com/A6Hjl0rlcy — Max Foster (@MaxFosterCNN) March 29, 2023

¿Por qué se canceló la visita del Rey Carlos III a París?

De hecho el primer viaje al exterior del Rey Carlos III iba a ser París, a principios de la semana, pero debido a las protestas de la población en contra de la reforma al sistema de pensiones que promulgó el presidente Emmanuel Macron, que en ocasiones se han tornado violentas, la visita del Monarca a la Ciudad Luz tuvo que ser cancelada.

PARIS, FRANCE - 2023/03/28: A protester holds a placard that says “Macron Demission” during the rally against Macron’s pension reform. The tenth anti-pension reform rally took thousands to the streets of Paris, in another day marked by violent clashes between police and protesters. Macron’s unpopular pension bill continues to generate a wave of protests and strikes across France. (Photo by Telmo Pinto/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)|SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett

En mayo la Coronación del Rey Carlos III

Será el 6 de mayo la coronación del Rey Carlos, aunque tras la muerte de su madre, la Reina Isabel, el entonces príncipe Carlos fue proclamado rey, será el 6 de mayo, en la Abadía de Westminster de Londres, cuando sea el evento formal de la coronación del Rey. Un evento para que el pueblo británico celebre al nuevo Monarca junto con la familia real.