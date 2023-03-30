Rey Carlos III ofrece histórico discurso ante el Bundestag

El rey británico Carlos III es el primer monarca en hablar en el Bundestag, en su discurso enfatizó los estrechos vínculos que existen hoy en día entre los antiguos enemigos de la guerra, Alemania y Gran Bretaña. El monarca reconoció el "papel de liderazgo" que Alemania ha desempeñado por Alemania junto al Reino Unido en el apoyo a Ucrania en la guerra. El Rey, elogió explícitamente la contribución militar de Alemania en este conflicto.

BERLIN, GERMANY - MARCH 30: King Charles III addresses members of the German Bundestag at the Reichstag Building on March 30, 2023 in Berlin, Germany. The King and The Queen Consort’s first state visit to Germany will take place in Berlin, Brandenburg and Hamburg from Sunday 29th March to Friday 31st March 2023. The king and queen consort’s state visit to France, which was schedule March 26th - 29th, has been postponed amid mass strikes and protests. (Photo by Chris Jackson/Getty Images)|Chris Jackson/Getty Images

El rey Carlos III dijo que "La decisión de Alemania de proporcionar un apoyo militar a gran escala a Ucrania es extremadamente valiente, importante y bienvenida". Según las palabras del monarca tanto Reino Unido como Alemania, "reaccionaron con decisión y tomaron decisiones que podrían haber sido impensables en el pasado".

Rey Carlos III ofrece histórico discurso en el Parlamento alemán

El Rey Carlos III que realiza su primera visita al exterior desde que asumió tras la muerte de la reina Isabel II en septiembre, dijo que es un honor que él y su esposa, la reina consorte, Camila el que hayan sido invitados a la nación alemana, para renovar el compromiso de amistad entre ambas naciones.

El Rey Carlos III y el Presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmer, hicieron un viaje a Brandenburgo, que los lleva a Finowfurt, al noreste de Berlín, donde se encontraron con soldados de un batallón de ingenieros germano-británicos de Minden. El rey se encontrará con el con el primer ministro de Brandeburgo, Dietmar Woidke. Frente al monarca, los soldados ensamblaron las últimas partes de un puente flotante sobre el canal Havel-Oder.

Noche de gala

Por la noche del miércoles los reyes participaron de un banquete en su honor en el Palacio de Belleuve, al que asistieron 130 invitaos. El presidente federal, Frank-Walter Steinmeier, recibió al Rey Carlos III y su esposa la Reina Camila en los escalones de su residencia oficial en el Tiergarten de Berlín. Para el Rey Carlos la visita de tres días a Alemania es el primer viaje al extranjero en su nuevo papel como rey.

Restaurante de hamburguesas buscaba coronar al Rey

👑!@burgerKing Charles! Al rey Carlos se le ofreció una corona de papel, en el primer compromiso oficial de Estado a Alemania hoy. En la Puerta de Brandenburgo se encontró con varios simpatizantes que llevaban coronas de 'Burger King' quienes se la ofrecieron al rey pic.twitter.com/MJsaPU0HsV — ıllıllı Marisa Cariolo ıllıllı (@cariolisima) March 29, 2023

La cadena de restaurantes de comida rápida Burguer King intentó "coronar" al Rey Carlos durante su visita a Alemania, mientras saludaba a los asistentes que llegaron a la recepción en la puerta de Brandemburgo, una person intentó que el rey se pusiera una de las coronas de cartón que ofrecen en estos restaurantes. Fue un buen intento, pero quedó solo en eso.

