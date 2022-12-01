Rhode Island comienza venta de marihuana para uso recreativo

Este jueves 1 de diciembre, Rhode Island, Estados Unidos, inició la venta de marihuana para uso recreativo. Una iniciativa que el gobernador del estado, Dan Mckeen firmó en mayo pasado.

Desde temprano decenas de clientes esperaban afuera de la tienda para que las autoridades y dueños del negocio cortaran el listón de inauguración y realizar la primera compra de marihuana de manera legal en el estado.

En noviembre, el gobierno de Rhode Island entregó licencias a cinco establecimientos para vender marihuana en el estado solo a personas mayores de 21 años de edad.

Rhode Island se suma a los 19 estados y el distrito de Columbia donde ya es legal el uso recreativo de la marihuana y se espera que próximamente Nueva York también se una a la lista.

Matt Santacroce, jefe de la oficina de regulación del cannabis de Rhode Island, Matt santacroce, aseguró que está preparado para supervisar este cambio.

It may feel like 30° outside right now but it sounds like a tropical paradise at the RISE Dispensary in Warwick ☀️ They’re celebrating the start of recreational marijuana sales in Rhode Island and plan to open their doors at 6 @NBC10 pic.twitter.com/nJUxPD3Rcr — Allegra Zamore (@allegrazamore) December 1, 2022

El jefe de la oficina de regulación del cannabis de Rhode Island, Matt Santacroce, dijo que el estado está preparado para supervisar este cambio.

Nueva York, próximo estado en vender marihuana en EU

Autoridades de Nueva York, Estados Unidos, otorgó las primeras 36 licencias para vender marihuana con fines recreativos en el estado, las primeras de 175 que el estado planea emitir.

Algunos expertos proyectaron que Nueva York se convertirá en la capital estadounidense del cannabis en los próximos años.

Según algunas estimaciones, el mercado regulado de marihuana del Empire State podría alcanzar los 4 mil 200 millones de dólares para 2027, lo que generaría un impacto económico total de más de 10 mil millones de dólares y 76 mil puestos de trabajo.

De acuerdo con el presupuesto ejecutivo de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, publicado en enero, la ciudad de la “Gran Manzana” generará más de mil 250 millones de dólares en ingresos por impuestos a la marihuana durante los próximos seis años.

