“Si no cumplo, me voy": Ricardo Mejía propone revocación de mandato a los tres años

En el marco del segundo debate de Coahuila rumbo a las elecciones 2023, el candidato del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía, propuso la revocación de mandato a los tres años si no cumple con sus iniciativas.

"A los exgobernadores y exalcaldes corruptos les espera la cárcel, ya tenemos la esposas para agarrarlos, les quitaré lo que te quitaron a ti y te lo voy a devolver (...). Revocación de mandato a los tres años, si no cumplo, me voy, solo te pido un día para liberar a Coahuila y recuperar su grandeza", fueron las últimas palabras de Ricardo Mejía.

#Elecciones2023 | El candidato de @PartidoMorenaMx , @aguaidana , anunció que traerá al cantante mexicano @ElPesoPluma si el @PRI_Nacional se va de la gubernatura de #Coahuila https://t.co/IGlaGZdCMw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 2, 2023

Ricardo Mejía habla de la existencia del cártel del cristal en Coahuila

En alguna de las intervenciones de Ricardo Mejía, el candidato del PT habló sobre la existencia del cártel del cristal en Coahuila, en ese sentido mostró un cartel en la que se observó a "El Jaguar”, Federico Fernández, “El Homer” y "El bóxer”, y aseguró que durante su estancia como subsecretario de seguridad Pública pudo conocer cómo funcionaban dichos organismos.

Asimismo, agregó que actualmente Coahuila es el estado con mayor narcomenudeo en lo que va del 2023, sobre todo en el cristal. Por esa razón, Mejía Berdeja propuso que, en materia de seguridad, va a nombrar a un policía de género y se va a combatir al narcomenudeo y a las pandillas que cubren todo el estado.

Por otro lado, Manolo Jiménez contradijo a Ricardo Mejía y aseguró que Coahuila es la tercera entidad en el país con mayor seguridad.

Armando Guadiana llama a Manolo Jiménez el "Peñanietito" de los Moreira

El candidato Armando Guadiana, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se lanzó contra su adversario Manolo Jiménez y lo llamó "Peñanietito" de los hermanos Moreira. Asimismo, lo acusó de pertenecer al Cártel Inmobiliario, pues considera que más allá de dar soluciones sería una vergüenza que el Partido Revolucionario Institucional este en el poder de Coahuila durante el gobierno entrante.

Guadiana finalizó su discurso al decir que se necesita que salga el PRI para solucionar este problema en Coahuila.