¡Oficial! Ricardo Monreal va por la Jefatura de Gobierno de la CDMX

Un día después de conocer los resultados de la encuesta de Morena sobre quién sería la coordinadora de la Defensa de la 4T, Ricardo Monreal adelantó que buscará participar en el proceso interno para ser candidato a Jefe de Gobierno de la CDMX.

Agregó que su intención de ser el mandatario de la capital es una posibilidad real y esperará a que las condiciones se den, aunque por ahora existan muchas "cosas de por medio"

“Es mi destino, si hay las condiciones, entiendo que hay muchas cosas de por medio, es la posibilidad real; ese es el próximo destino que nos dejará participar en próximo proceso”, declaró.

¿Qué dijo Ricardo Monreal sobre los otros políticos que se destaparon en la CDMX?

La competencia es algo que le gusta, así lo expresó el político mexicano al hablar sobre Omar García Harfuch y Clara Brugada, quienes ya dieron a conocer su intención de tomar la Jefatura de Gobierno, misma que está al mando de Martí Batres.

Sobre Clara Brugada subrayó que en sus años de trayectoria demostró ser eficaz en su trabajo, por lo que tiene derecho a pensar en la Jefatura de Gobierno, al igual que Omar García Harfuch, quien tiene méritos y se encuentra "bien colocado en las encuestas".

"Sé que también tiene aspiraciones el presidente del partido, Mario delgado y algunos otros más; así que va a ser una baraja importante de la cual la ciudadanía podrá seleccionar”, declaró.

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Esto luego de conocer los resultados de la encuesta sobre quién sería la coordinadora de la Defensa de la #4Thttps://t.co/EpPufG6r9X pic.twitter.com/hRIh1JZllC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 8, 2023

¿Qué cargos públicos se eligen en las elecciones CDMX 2024?

Las elecciones 2024 serán las más grandes en la historia, no sólo por la presidencia, también por los cambios de gobernadores en más de diez estados, y en el caso de la Ciudad de México, se elegirá al nuevo Jefe de Gobierno, las diputaciones y los alcaldes:

