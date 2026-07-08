Más allá de los gobernadores: ¿En qué estados de México habrá elecciones en 2027?

El tablero político de México se alista para su próximo gran reto en las urnas. Tras los procesos intermedios, las miradas ya se fijan en los comicios locales y federales del próximo año. Se trata de una jornada crucial donde millones de ciudadanos saldrán a votar no solo para definir el rumbo de las administraciones estatales, sino también para reconfigurar los congresos locales, las alcaldías y, a nivel federal, la Cámara de Diputados.

Aquí te decimos qué estados tendrán elecciones y qué cargos exactos se disputarán en cada uno de ellos.

¿En qué estados hay elecciones en 2027 en México?

La geografía electoral del país vivirá una reconfiguración masiva con un total de 17 entidades federativas convocadas a las urnas para renovar sus gubernaturas, congresos estatales y ayuntamientos.

En el norte del país, el estado de Nuevo León vivirá un proceso intenso donde, además del Poder Ejecutivo, los ciudadanos votarán por una nueva legislatura local y las alcaldías clave de la Zona Metropolitana de Monterrey. De igual manera, en Baja California se votarán alcaldes, síndicos y regidores para sus municipios junto con los escaños de su Congreso local, mientras que en Baja California Sur la jornada abarcará las presidencias municipales y la totalidad de sus diputados locales.

En la región del Pacífico y el occidente, estados como Sinaloa, Sonora, Nayarit y Colima renovarán de manera simultánea sus gubernaturas, ayuntamientos y cabildos, abriendo la competencia para sustituir a los legisladores de sus respectivos congresos locales. Un escenario idéntico de renovación total aguarda en Michoacán y Guerrero, entidades donde las boletas incluirán la elección de presidentes municipales en cada demarcación, además de las curules estatales y el relevo en el poder ejecutivo local.

Hacia el centro y el Bajío mexicano, las urnas se abrirán en Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas. Los ciudadanos de estas entidades federativas participarán activamente en la elección de gobernadores, nuevos alcaldes y la distribución de regidurías, además de votar de forma directa por los diputados que conformarán sus próximas legislaturas del estado. En Tlaxcala, la jornada añadirá un componente extra de participación comunitaria, pues además de gubernatura, alcaldes y diputados locales, los electores decidirán las titularidades de las presidencias de comunidad.

Finalmente, la península del sureste mexicano concentrará una parte importante de la atención con los comicios en Campeche y Quintana Roo. Ambos estados elegirán nuevos mandatarios estatales, renovarán de manera integral las curules de sus congresos locales bajo los principios de mayoría relativa y representación proporcional, y definirán a los nuevos integrantes de sus presidencias municipales y juntas locales.

Lo que se votará a nivel federal en todo el país en 2027

Más allá de los 17 estados que cambian de mandatario local, la jornada de 2027 obligará a todo el territorio nacional a acudir a las casillas para reconfigurar el Poder Legislativo de la Unión.

En este rubro, se elegirán las 500 diputaciones federales de la Cámara de Diputados (300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional) en San Lázaro, un movimiento que definirá el nivel de gobernabilidad y la aprobación de presupuestos para la segunda mitad del sexenio.