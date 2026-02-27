¿Qué plantea la reforma electoral? Los puntos clave

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este jueves el decálogo de su nueva reforma electoral, una propuesta que busca abaratar los comicios, cerrar espacios a privilegios y modernizar la democracia. El anuncio, hecho desde Palacio Nacional, encendió de inmediato el debate político.

El paquete incluye 10 puntos que van desde la eliminación de figuras actuales hasta nuevas reglas para campañas y votaciones. Aquí los ejes centrales.

Fin a los plurinominales y recorte de costos

El primer punto plantea eliminar las diputaciones y senadurías plurinominales. La intención, afirmó, es que todos los aspirantes hagan campaña y obtengan el respaldo directo en territorio. “Se acabó la beca”, resumió en tono coloquial.

En segundo lugar, propone una “dieta extrema” al sistema electoral: reducir el costo de las elecciones y ajustar salarios de altos funcionarios vinculados al arbitraje y organización de los comicios.

Las reglas que busca la #ReformaElectoral



La titular del Ejecutivo lanzó su decálogo electoral y hay varios puntos a destacar: adiós a los 'pluris', campañas para todos, 'tijerazo' a los sueldos y lupa digital sobre cada gasto.



Fiscalización en tiempo real y nuevas reglas en medios

La reforma contempla también un esquema de fiscalización total. Las campañas ya no podrían operar con efectivo; todos los movimientos financieros serían mediante transferencias electrónicas para permitir monitoreo en tiempo real.

En materia de comunicación política, se prevén nuevas reglas para los anuncios en radio y televisión. El objetivo sería modificar el esquema actual de spots que se transmiten en cada corte comercial y revisar su impacto en audiencias.

Inteligencia artificial bajo la lupa

Uno de los puntos novedosos es la obligación de transparentar el uso de inteligencia artificial en propaganda electoral. Si un partido o candidato utiliza herramientas digitales para crear contenidos, deberá advertirlo explícitamente para evitar engaños.

Conteos rápidos y consultas digitales

El plan incluye “cómputos express”: iniciar el conteo de votos en cuanto cierren las casillas, sin pausas, para acelerar resultados preliminares.

También propone impulsar consultas digitales municipales, bajo la idea de una democracia “a un clic”, ampliando mecanismos de participación ciudadana mediante plataformas electrónicas.

Migrantes, nepotismo y fin de la reelección

La mandataria plantea ampliar facilidades para el voto desde el extranjero e incorporar la figura de diputación migrante.

Además, busca prohibir el nepotismo electoral y eliminar la reelección inmediata: “una y te vas”, como lo describió.

La iniciativa será enviada al Congreso de la Unión, donde se anticipa un debate intenso entre oficialismo y oposición. Mientras el gobierno sostiene que se trata de una sacudida necesaria al sistema, críticos advierten riesgos para la representación y el equilibrio institucional.

La discusión apenas comienza. La pregunta que flota es clara: ¿modernización democrática o concentración de poder?

