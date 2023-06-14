El aspirante a candidato presidencial de Morena, Ricardo Monreal, compartió en sus redes sociales el primer capítulo de su reality show en el que busca que sus seguidores y el resto de las personas conozcan su lado más humano fuera de su visibilidad política.

Previo a las elecciones 2024 en México, sorprendió a todos con un episodio de cinco minutos, en el que aparecen su hija Caty y su esposa Marichuy contando distintas anécdotas sobre Monreal, en una de ellas destacan que lo ayudan a mantenerlo centrado y durante la época de encuestas es importante mantenerlo cerca.

¿Qué es "MonREALity", el nuevo reality show de Ricardo Monreal?

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, compartió que MonREALity surgió como iniciativa de su equipo de trabajo para que conozcan cómo es el día a día y de qué manera vive el proceso previo a las encuestas internas para elegir al candidato presidencial de Morena.

"Al equipo se le ocurrió un reality show, ya verás qué divertido, saludos", dice Monreal en el primer capítulo de su programa que bautizó como "MonREALity".

En la publicación no compartieron las fechas en las que se publicará el reality show; sin embargo, los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar, algunos a favor y otros en contra; pues señalan que tardó mucho en realizar dicha dinámica, aunque otros aseguraron que seguirán de cerca el programa.

¿Cuándo renuncia Ricardo Monreal para apuntarse a la lista de aspirantes de Morena rumbo a 2024?

El pasado lunes 12 de junio, Ricardo Monreal, planteó que el próximo viernes 16 de junio solicitará licencia como senador, para poder entrar de lleno a la contienda de Morena; durante el mensaje aseguró que hizo una buena labor, por lo que se irá tranquilo por el equipo que conformó durante su paso como miembro del Senado.

"Nunca había soñado estar entre los cuatro compañeros de Morena que podemos suceder al presidente de la República, es un sueño. Estoy preparado para eso, tengo la capacidad, tengo ecuanimidad y talento para conducir al país.

¿En qué fecha inicia la campaña de Ricardo Monreal como "corcholata"?

La campaña del aún senador del partido guinda, Ricardo Monreal, iniciará el próximo lunes 19 de junio en el Jardín de la Madre, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc; será en punto de las 17:00 horas.