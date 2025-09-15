En el marco del 15 de septiembre, el empresario Ricardo B. Salinas Pliego envió un contundente mensaje a la ciudadanía mexicana.

Lejos de invitar a la celebración, destacó que en México existen pocos motivos para festejar y muchos para reflexionar y trabajar. Señaló que el país atraviesa una crisis marcada por violencia, corrupción y división social, problemas que —aseguró— se han visto solapados desde el propio Gobierno.

Salinas Pliego expresó que millones de mexicanos viven con miedo de no regresar a casa o de perder a un ser querido por la creciente criminalidad.

Además, acusó a las autoridades de encubrir un “saqueo de la Hacienda pública” y de permitir prácticas como el huachicol, las obras sin utilidad y los contratos con sobreprecio.

Venezuela y Cuba, ejemplos de lo que no debe repetirse en México

Durante su mensaje, enfatizó que el Gobierno actual promueve la división, el resentimiento y la envidia entre los mexicanos. Incluso advirtió que detrás de esa narrativa hay una ideología comunista que, según él, ha llevado al desastre a países como Venezuela, Cuba, la extinta Unión Soviética y la China de Mao.

Con un tono enérgico, llamó a la ciudadanía a decir “basta” a la violencia, a los homicidios, al saqueo y a las mentiras que, afirmó, se repiten a diario desde el poder.

“Un país libre no se entrega, se defiende”: Ricardo B. Salinas Pliego

Salinas Pliego anunció la creación de un movimiento anticrimen y anticorrupción, al cual convocó a los mexicanos a unirse. Explicó que pronto se habilitará una plataforma digital para registrarse y confirmar su adhesión a principios básicos: defender la vida, la libertad, la propiedad y rechazar la corrupción, la criminalidad y la mentira.

El empresario concluyó señalando que la transformación del país empieza desde cada persona y en su entorno más cercano. Propuso multiplicar el cambio de manera exponencial, afirmando que si cada ciudadano influye en diez personas más, se generará una ola imparable.

Con un cierre contundente, pidió defender la libertad y la paz de México, advirtiendo que un país libre no se entrega, sino que se defiende: “Que viva México, Viva Viva México”, exclamó en su mensaje.