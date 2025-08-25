“Quiero pagar, pero la cantidad correcta": Ricardo B. Salinas se enfrenta a un régimen extorsionador (Entrevista)

El empresario Ricardo B. Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, ha reiterado su postura en la disputa fiscal que mantiene con el Gobierno de México. En una reciente entrevista con Código Magenta, aclaró que el conflicto no es sobre si debe o no pagar impuestos, sino sobre la cantidad correcta. La controversia gira en torno a una supuesta deuda de 70 mil millones de pesos, una cifra que es desproporcionada y producto de una “persecución política”.

¿Cuál es el origen del conflicto entre Ricardo B. Salinas Pliego y el gobierno mexicano?

El empresario afirmó que su Grupo empresarial ha pagado más de 278 mil millones de pesos en impuestos, pero el SAT, lo acusa de evasión. La raíz del problema, explica, se encuentra en un acuerdo previo con el expresidente López Obrador y la Secretaría de Hacienda, el cual no fue respetado por el SAT. También menciona que este incumplimiento lo llevó a demandar al expresidente, argumentando una violación del acuerdo inicial.

Ricardo B. Salinas Pliego acusa persecución política del gobierno mexicano

Salinas Pliego destacó algunas de las inconformidades que tiene con los cálculos del SAT:



Deducciones no permitidas: Cita el caso de las motocicletas Italika, donde el gobierno busca gravar el precio de venta completo sin permitir la deducción de los costos de producción e importación. Intereses de Banco Azteca: La autoridad fiscal rechaza la deducción de los intereses que Banco Azteca paga a sus clientes, argumentando que las tasas eran “demasiado altas”. Persecución política: Afirmó que la extorsión fiscal es una maniobra para silenciarlo, y se consideró perseguido político del régimen, pues Fuerza Informativa Azteca TV Azteca, es una “voz incómoda” para el actual gobierno.

¿Qué piensa Ricardo B. Salinas Pliego del gobierno actual?

La crítica de Salinas Pliego se extendió más allá de la disputa fiscal y calificó al gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) de “extorsionador”. Acusó directamente al titular del SAT, a quien se refiere como “el Tony”, de dirigir un esquema de extorsión a gran escala.

Además, no dudó en calificar al expresidente López Obrador como “un mentiroso muy grande”, alegando que él y su equipo fueron engañados por promesas de honestidad y austeridad que, afirma, nunca se cumplieron. Uno de estos ejemplos es el aumento de la deuda nacional a niveles históricos, cuando la promesa del régimen fue reducirla.

Para Salinas Pliego, su persecución no es más que una cortina de humo para desviar la atención de los problemas reales del país, como la corrupción, la colusión de políticos con el crimen organizado y la incompetencia generalizada del gobierno.

Por último, señaló que las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum buscan influir en el Poder Judicial, negándole su derecho al debido proceso y la presunción de inocencia.