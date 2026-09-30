Riña en calles de la Venustiano Carranza deja una hombre sin vida; detienen a joven armado con una varilla

Un joven de 19 años fue detenido en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México (CDMX) tras ser señalado por presuntamente herir a un hombre con un objeto punzocortante durante una riña en la colonia Morelos.

La víctima, un hombre de 32 años de edad, perdió la vida tras llegar al hospital.

Mujer pide auxilio tras ataque a su novio en la colonia Morelos; la víctima no sobrevivió

La detención del joven ocurrió en el cruce de las calles Hortelanos y Ebanistería, cuando una mujer solicitó el apoyo de los elementos de la policía capitalina, indicando que su novio, un hombre de 32 años, había sido atacado.

Durante una revisión preventiva, los uniformados aseguraron un trozo de varilla de aproximadamente 50 centímetros de longitud. Al darse cuenta de los hechos, los oficiales detuvieron al joven de 19 años de edad.

Por su parte, la víctima fue trasladada de emergencia la hospital debido a la magnitud de las lesiones; sin embargo, al llegar al lugar, el médico confirmó el fallecimiento del hombre de 32 años de edad.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima de la riña, así como las razones principales por las que inició el conflicto entre estas dos personas.

Detenido queda a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica

En tanto, el detenido y el objeto asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica. Se desconoce si familiares del joven ya fueron informados sobre los lamentables acontecimientos.

Detienen a joven de 19 años en Venustiano Carranza tras riña|SSC

¿Qué hacer si veo una riña en calles de CDMX?

Si vas caminando por las calles de la capital del país y notar que hay una riña, lo primero que debes hacer es resguardar tu seguridad física, alejarte del conflicto y reportar el hecho inmediatamente a los servicios de emergencia; nunca trates de intervenir en el conflicto.

¿De cuánto es la multa por pelear en calles de la CDMX?

La multa por pelear en las calles de la Ciudad de México (CDMX) oscila entre los $2 mil 463 y los $3 mil 519 pesos, de 21 a 30 UMA, según la Ley de Cultura Cívica de la capital del país.

Además, las autoridades pueden imponer de 25 a 36 horas o de 12 a 18 horas de trabajo comunitario.

En la Ciudad de México, pelear en la vía pública se considera como infracción contra la seguridad ciudadana. En caso de que el escale y una de las personas involucradas sufra lesiones graves, el caso deja de ser una falta cívica y se convierte en un delito penal que amerita otro tipo de proceso ante el Ministerio Público.