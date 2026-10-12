¡Con toda la paciencia! Dos hombres irrumpen en tienda de conveniencia en Ciudad Juárez y se llevan mercancía (VIDEO)

Dos sujetos ingresaron durante la madrugada a una tienda de conveniencia en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, y sustrajeron mercancía de distintas áreas del establecimiento. Para entrar, uno de ellos usó una barra para forzar la cortina metálica de la parte trasera, mientras su cómplice esperaba.

Asaltan tienda de conveniencia en Ciudad Juárez y difunden video del robo

Una vez que logró abrir un espacio de algunos centímetros, el primer hombre avisó a su compañero. Ambos entraron por esa abertura y comenzaron a tomar productos de la tienda. Después se dirigieron a la bodega, ubicada en la parte posterior del local, donde cargaron las botellas más caras del negocio.

Con total calma, dos sujetos irrumpieron durante la madrugada en una tienda de conveniencia en #CiudadJuárez. Tras forzar una cortina metálica, ingresaron al local y robaron mercancía, cigarrillos y botellas de alto valor.



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Los sujetos también revisaron la caja principal en busca de dinero. Además, se llevaron cajas de cigarros. Tras recorrer distintas áreas y reunir los artículos, salieron tranquilamente por el mismo acceso que habían forzado: la puerta metálica trasera.

Los propietarios de las tiendas de conveniencia denunciaron los hechos ante las autoridades. Además, dieron a conocer videos del robo para que las personas que reconozcan a los sospechosos puedan aportar información sobre su identidad.

Autoridades buscan a los responsables del atraco en Chihuahua

Las autoridades ya buscan a los dos sujetos. La difusión de las imágenes también permite observar su apariencia física y la forma en que caminaron durante el atraco, datos que podrían ayudar a identificarlos.

Hasta el momento, no hay personas detenidas por este caso.

