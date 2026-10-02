¡VIDEO! Robo de camioneta en Naucalpan: sujetos armados someten a una pareja y escapan en segundos

Un robo de una camioneta quedó registrado por cámaras de seguridad en la colonia Los Pastores, en Naucalpan, Estado de México, donde dos sujetos armados interceptaron a una pareja que se encontraba dentro de un vehículo estacionado y la obligaron a descender para llevarse la unidad.

El atraco ocurrió durante el día sobre la calle Aurora; las imágenes muestran cómo los presuntos delincuentes se acercaron al vehículo y actuaron de manera coordinada para someter a las víctimas; uno de ellos portaba un arma de fuego, mientras su cómplice utilizaba una sudadera negra con la capucha colocada.

Así fue el robo del automóvil en Naucalpan

En la grabación se observa el momento en que uno de los hombres saca una pistola de entre su ropa y apunta hacia el conductor. Al mismo tiempo, el segundo sujeto se aproxima al automóvil para obligarlo a salir de la unidad.

La pareja quedó expuesta ante los dos agresores; después de sacar al hombre del vehículo, el sujeto armado se dirigió hacia la mujer que viajaba como copiloto y también le ordenó bajar.

Durante ese momento, la víctima fue despojada de su bolsa antes de que ambos individuos tomaran el control del automóvil; los dos abordaron la unidad y escaparon del lugar, mientras la pareja quedó a pie sobre la vía.

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A punta de pistola y en segundos...



Dos sujetos despojaron de su auto a una pareja en Naucalpan; también le quitaron su bolsa a la copiloto. El violento asalto quedó captado por una cámara de vigilancia.https://t.co/dV8hDsBTAC pic.twitter.com/pH6i4zTcPw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 2, 2026

Vecinos alertaron por el asalto en Los Pastores

El robo fue reportado a elementos de la Guardia Municipal de Naucalpan, quienes desplegaron acciones de búsqueda en los alrededores para intentar ubicar a los responsables y localizar el vehículo.

Las imágenes de vigilancia podrían aportar elementos para identificar la forma en que actuaron los dos sujetos; en el video también se observa que mantuvieron comunicación mientras se aproximaban a sus víctimas.

Por estos hechos se presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado de México, instancia que deberá continuar con las investigaciones para establecer la identidad de los responsables y dar seguimiento al robo del automóvil.