Enmascarados, sujetos roban caja fuerte en notaría de Monterrey; se llevaron 100 mil pesos

Un grupo de seis sujetos encapuchados entró a la oficina de una notaría en Monterrey, Nuevo León, con el fin de robar una caja fuerte con 100 mil pesos en efectivo.

Así fue el asalto a la Notaría Pública 60 en Monterrey

El hurto sucedió en la madrugada del sábado 10 de octubre de 2026 en la Notaría Pública número 60, ubicada en la colonia Miravalle. Las cámaras de vigilancia captaron el momento en que los sujetos entran y en minutos se llevan la caja fuerte con dinero y folios notariales.

Qué son los folios notariales robados durante el atraco

Los folios notariales son hojas especiales numeradas, selladas y autorizadas por los colegios de notarios de cada estado, usadas para la actividad notarial de cada profesional. Son usadas en orden sucesivo y cronológico y encuadernadas en libros de máximo 200 folios.

Autoridades buscan a encapuchados tras robo de caja fuerte en Miravalle

Después de llevarse la caja fuerte, los sospechosos estacionaron en las cercanías una camioneta para cargar el botín y huir de la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado si hay personas detenidas por estos hechos.

