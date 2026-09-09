¿El robo del siglo? Hurtan obras de más de 160 millones del Museo Renoir en Francia

Francia vuelve a convertirse en el epicentro de un robo a una de sus salas de arte, esta vez al Museo Renoir en la ciudad de Cagnes-sur-Mer.

De acuerdo a un reporte de la fiscalía de Grasse, las dos piezas sustraídas podrían alcanzar un valor cercano a los 10 millones de dólares, es decir, poco más de 160 millones de pesos mexicanos.

¿Cómo fue el robo en el Museo Renoir?

De acuerdo a las autoridades encargadas de la investigación, un grupo de ladrones ingresaron al Museo Renoir durante la madrugada del martes 8 de septiembre, gracias a un orificio que hicieron en una de las vallas del jardín.

Los criminales se llevaron dos obras del artista impresionista Pierre-Auguste Renoir, justo antes de que sonaran las alarmas y de la llegada de los policías del área.

Los dos cuadros robados son la Madame Colonna Romano y Joven junto al pozo, los cuales le pertenecen al Museo de Orsay de París y se encontraban cedidos a esta galería.

#ÚLTIMAHORA | Roban tres obras de arte de un museo dedicado a Renoir en #Francia.



El recinto, ubicado en el sur del país, fue la antigua casa del pintor.



El robo ocurre casi un año después del millonario atraco al Museo del Louvre. pic.twitter.com/09epbxJJ6e — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 8, 2026

¿Cómo es el Museo Renoir?

El Museo Renoir lleva el nombre de Pierre-Auguste Renoir, pues está construido precisamente en la mansión donde falleció en 1919 y concentra gran parte de sus obras.

Fue creado en 1960 y, actualmente, concentra una colección de 13 cuadros del artista, además de muebles, fotografías y cerca de 40 esculturas.

A un año del robo al Museo del Louvre

El robo al Museo Renoir se da prácticamente un año después del hurto al Museo del Louvre, pues ocurrió el 19 de octubre de 2025 y fue ejecutado por un grupo de ladrones que logró ingresar al recinto disfrazado de trabajadores.

Los delincuentes llegaron al museo a bordo de un camión equipado con una plataforma elevadora y una escalera extensible y ya dentro de la galería, destrozaron varias vitrinas blindadas y sustrajeron las joyas en menos de cuatro minutos.

En total, se llevaron nueve piezas históricas, entre ellas tiaras, pendientes y collares relacionados con el Segundo Imperio francés valuadas en más de 100 millones de dólares.