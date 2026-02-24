Terremoto en el Louvre: Macron acepta renuncia de directora del museo tras el “robo del siglo”

El Museo del Louvre en París, hogar de la Mona Lisa y de los tesoros más grandes de Francia, atraviesa su crisis más profunda en décadas. Este martes 24 de febrero de 2026, Laurence des Cars presentó su renuncia definitiva como directora de la institución, una decisión que el presidente Emmanuel Macron ha aceptado como un "acto de responsabilidad".

El "robo del siglo" en Louvre

La caída de la directora comenzó el año pasado, cuando el mundo quedó en shock por un robo digno de película. Ladrones lograron burlar la seguridad y entrar a la Galería de Apolo, llevándose joyas de la corona valuadas en 100 millones de dólares (unos 88 millones de euros).

Desde ese momento, la presión sobre Des Cars fue asfixiante, pues quedó claro que el museo más importante del planeta era, irónicamente, uno de los más vulnerables.

Museo del Louvre tenía un sistema de seguridad de "época antigua"

Lo que más indignó a las autoridades francesas fue la confesión de la propia directora tras el atraco. Des Cars admitió que la infraestructura técnica para vigilar los tesoros nacionales era "absolutamente obsoleta o incluso inexistente".

Para muchos, fue imperdonable que el museo que recibe a casi 9 millones de visitantes al año tuviera cámaras y alarmas que no funcionaban, dejando el camino libre a los delincuentes.

🇫🇷 | LO ÚLTIMO: La presidenta del Louvre presenta su dimisión tras las numerosas crisis del museo. pic.twitter.com/0CNgxx9XJy — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 24, 2026

La directora deja un legado agridulce

Laurence des Cars hizo historia en septiembre de 2021 al convertirse en la primera mujer en dirigir el Louvre en sus 230 años de existencia. Sin embargo, su gestión no solo fue golpeada por el robo; también enfrentó huelgas constantes de trabajadores que denunciaban falta de personal y condiciones laborales deplorables ante las multitudes inmanejables de turistas, especialmente de Estados Unidos y Francia.

Macron ya aceptó la renuncia de la que era directora del Museo de Louvre

A pesar de la renuncia, el Palacio del Elíseo informó que Macron agradeció el compromiso de Des Cars. De hecho, el presidente le ha encomendado una nueva misión científica dentro de la presidencia francesa del G7, enfocada en la cooperación entre los grandes museos del mundo.

El gobierno busca ahora un "impulso fuerte y nuevo" para devolverle al Louvre la estabilidad y la seguridad que perdió entre pasillos y vitrinas saqueadas.

📣 #VocesADN | #AB



El Museo del Louvre vuelve a la polémica: ahora por el aumento en sus tarifas, tras el robo ocurrido el año pasado y las constantes huelgas de trabajadores que exigen mejores condiciones laborales 📈💸



🎙️: @AlejandroBrofft pic.twitter.com/PbuT5DDiQg — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 15, 2026

¿Qué sigue para el Louvre?

Con la silla de la dirección vacía, el Louvre inicia una etapa de reconstrucción. La prioridad inmediata será actualizar toda la red de vigilancia para evitar que otro "golpe maestro" vuelva a dejar a Francia sin sus reliquias más preciadas.

Por ahora, el museo sigue abierto, pero con la sombra de un robo que demostró que, a veces, la fama no es suficiente para proteger la historia.