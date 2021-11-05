VIDEO: Frustran robo al estilo La casa de papel en Colombia

Un grupo de delincuentes planeó un robo al estilo “La casa de papel”, en un almacén de oro en Colombia; sin embargo, el golpe fue frustrado por la policía de Medellín.

Cerca de 20 hombres armados con pistolas y fusiles de asalto intentaron cometer el robo en un almacén de oro ubicado en el residencial barrio de El Poblado, pero fueron sorprendidos por las autoridades y al momento de huir se desató una balacera.

Javier Martín, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Colombia, detalló que los delincuentes entraron con una volqueta y “pretendían hurtar gran cantidad de metales preciosos”, pero cuando se dieron cuenta que había una patrulla se espantaron e intentaron huir.

Cronología del intento de robo en la avenida Las Vegas de Medellín https://t.co/k1NhZsen6A pic.twitter.com/yAmwOHL6yq — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 5, 2021

En su intento por escapar de la escena del robo, los ladrones encapuchados subieron a sus motos y abrieron fuego contra las autoridades quienes respondieron a la agresión iniciando un tiroteo, lo que dejó “dos agentes levemente heridos” y 11 hombres detenidos, dijo el comandante.

En redes sociales se difundieron videos que muestran a los delincuentes encapuchados, con chalecos antibalas y armados huyendo del almacén de oro en motos, mientras disparaban a los policías durante su huída.

Robo en Colombia al estilo “La casa de papel”

Por su parte, Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, explicó que la banda criminal preparó el robo durante meses y “creyeron que iba a hacer aquí ‘La casa de papel’ pero se encontraron con la mejor policía de Colombia”.

Golpe certero a intento de robo preparado durante meses. Ya tenemos 11 capturados, el operativo sigue. Medellín es la ciudad mejor vigilada de Colombia. pic.twitter.com/ddp5R0Qmfj — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) November 4, 2021

Agregó que las autoridades detuvieron a 11 de los atracadores, tres fueron arrestados en el lugar de los hechos, mientras que el resto fueron ubicados gracias a las cámaras de seguridad de la ciudad, añadió que uno de los detenidos fue gravemente herido por lo que lo trasladaron a un hospital.

“Que este sea un mensaje para todos los criminales que creen que aquí pueden hacer la de Netflix, no señores”, expresó Quintero Calle, y aseguró que de haberse realizado el atraco, pudo tratarse de uno de los robos más importantes de la ciudad en varios años.

Tras la persecución, la policía de Colombia les incautó a los delincuentes arrestados seis pistolas, una subametralladora, una volqueta, seis chalecos antibalas y siete motocicletas.

Abro hilo de vídeos del aparente robo frustrado a una bodega de oro en el Poblado, Medellin.



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