NASA anuncia nueva fecha para el lanzamiento de Artemis I

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) anunció una nueva fecha para la prueba de demostración criogénica y el próximo lanzamiento de Artemis I con destino a la Luna.

La NASA informó que la próxima oportunidad de lanzamiento de Artemis I será el próximo martes 27 de septiembre, con una oportunidad de respaldo programada para el 2 de octubre; además se realizará una prueba de demostración el 21 de septiembre.

La nueva fecha para el lanzamiento de Artemis I ocurre tras una cuidadosa consideración de múltiples temas logísticos y preparación para llevar a cabo la prueba de demostración y que el lanzamiento final salga como lo esperan.

Además, se permitirá que los equipos descansen lo suficiente y se repongan los suministros de propulsores criogénicos.

Teams will test adding super-cooled fuel to the #Artemis I rocket on Sept. 21 to confirm repairs to an interface for this flight test around the Moon.@NASAArtemis leaders will preview the test in a teleconference on Sept. 19 at 11:30am ET (15:30 UTC): https://t.co/5e8Oe0vO0v pic.twitter.com/tXsywzl2B9 — NASA (@NASA) September 16, 2022

NASA soluciona problemas de Artemis I

LA NASA informó que los equipos de Artemis I repararon la fuga de hidrógenos, reconectando las placas del lado del cohete y del suelo en la desconexión rápida de la línea de alimentación de combustible de hidrógeno donde se reemplazaron dos sellos.

Además, esta semana se realizarán pruebas para garantizar que las dos placas quedaran bien unidas previo a la demostración criogénica. Durante esta prueba los controladores de lanzamiento cargarán oxígeno frío e hidrógeno líquido en las etapas central e intermedia de propulsión criogénica del cohete.

La demostración prebio al lanzamiento de Artemis I permitirá a los equipos confirmar que se reparó la fuga de hidrógeno y evaluar cómo llegan los equipos a la fecha indicada.

Los tiempos específicos para las posibles oportunidades de lanzamiento de Artemis I son los siguientes:

27 de septiembre: se abre la ventana de lanzamiento de 70 minutos a las 11:37 am EDT; aterrizando el 5 de noviembre

En revisión: 2 de octubre: la ventana de lanzamiento de 109 minutos se abre a las 2:52 p. m.; aterrizando el 11 de noviembre