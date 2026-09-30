Te limpian la casa por 500 pesos: Lanzan nuevo servicio de aseo con robots operados por IA

Tau Robotics, una empresa con sede en San Francisco, California, puso en marcha un programa piloto que permite contratar robots para limpiar casas y oficinas por 30 dólares la hora, lo que equivale a unos 542 pesos mexicanos.

¿Cómo contratar el servicio de limpieza?

Por ahora, el servicio únicamente se brinda en Estados Unidos y tiene una disponibilidad limitada, ya que los interesados necesitan recibir una invitación para reservar uno de los dispositivos.

La compañía utiliza dos robots, identificados como Chelsea y Elon, que pueden encargarse de actividades cotidianas, como aspirar el suelo, retirar la basura y limpiar los muebles.

You can now book two humanoids for our cleaning service in SF. One humanoid for 60 minutes is $30, two are $60.



You can book a cleaning at https://t.co/Brl42KyISx. If you don’t have an invite code yet, join the waitlist. Timelapse at 5× speed (~40 minutes in real time). pic.twitter.com/lUbBT7Kjet — Alexander Koch (@alexkoch_ai) August 13, 2026

Cada contratación dura una hora, aunque los clientes pueden solicitar dos máquinas al mismo tiempo para atender espacios más amplios.

El funcionamiento de los dispositivos todavía depende de la intervención de personas, pues aunque incorporan inteligencia artificial para ejecutar distintas tareas, esta tecnología no es suficiente para controlar de manera independiente todas las funciones de un robot humanoide.

Los robots aún dependen del ser humano

Alex Koch, director ejecutivo y cofundador de Tau Robotics, explicó que los supervisores utilizan lentes de realidad virtual para observar el entorno desde la perspectiva de las máquinas. De esta manera, pueden intervenir cuando un robot queda atascado o necesita asistencia para completar alguna actividad.

La empresa también estableció límites sobre los espacios en los que pueden trabajar los dispositivos, pues los baños y los cuartos están excluidos de las labores habituales, aunque existe la posibilidad de acceder a ellos cuando el cliente lo autoriza expresamente.

Además, los usuarios pueden indicar qué habitaciones, objetos o superficies deben quedar fuera del servicio.

La gran inversión en los robots

Cada robot tiene un costo de fabricación de aproximadamente 50 mil dólares, una inversión que la compañía busca aprovechar mediante el incremento de las reservaciones.

La estrategia de expansión contempla alcanzar mil servicios de limpieza por semana en San Francisco durante 2027.

Para 2028, Tau Robotics pretende llevar su propuesta a otras ciudades de Estados Unidos y explorar mercados internacionales como México.