Trump y gigantes de la tecnología firman histórico acuerdo para autorregular la IA

La Casa Blanca fue sede de una reunión histórica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los líderes de las empresas de tecnología más importantes de la actualidad.

En la charla estuvieron presentes Mark Zuckerberg (Meta), Sundar Pichai (Google), Greg Brockman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic), Jensen Huang (Nvidia), Alex Karp (Palantir), Jeff Bezos (Amazon) y Elon Musk (SpaceX).

¿Qué se habló en la reunión con Donald Trump?

El motivo principal de la reunión entre el mandatario estadounidense y los empresarios fue debatir sobre el exponencial crecimiento de la IA, pues en semanas pasadas se dijo que esta tecnología podría poner en peligro al ser humano.

Sin embargo, Donald Trump no mostró interés en frenar el desarrollo de la Inteligencia Artificial, aunque sí anunció que se firmará un acuerdo “moralmente vinculante”.

Además, ordenó a todas las agencias del gobierno de Estados Unidos que ahora se refieran a la IA como “superinteligencia”.

¿Cómo es el acuerdo de Donald Trump para regular la IA?

Hasta el momento no se ha anunciado de manera oficial cómo funcionará el acuerdo, sin embargo, Donald Trump mencionó que propuso crear un comité para autorregular el desarrollo de la IA, pero sin imposiciones legales.

Mark Zuckerberg destacó la importancia de establecer principios y mecanismos de control interno que permitan identificar y atender posibles problemas derivados del desarrollo de la inteligencia artificial.

“Redactamos un conjunto de principios y compromisos para construir controles internos sólidos y detectar cualquier problema que pudiera surgir con la tecnología”, señaló.

🚨 NOW: Hilarious moment as Donald Trump thanks Elon Musk immediately fixing himself calling SI "AI" on accident 🤣



ELON: "It is worth highlighting the positive benefits of AI....SI! Pardon me."



TRUMP: "Thank you!" *Slaps him on the arm*



ELON: "SUPER intelligence."



🔥🔥🔥… pic.twitter.com/UN2Bylz2Cz — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 29, 2026

Por su parte, Elon Musk puso énfasis en los beneficios potenciales, al considerar que esta tecnología podría impulsar una era de abundancia.

“Creo que vale la pena destacar los beneficios positivos de la inteligencia artificial. Creo que, con mucha diferencia, el resultado más probable es una era de abundancia”, mencionó.

En contraste, Dario Amodei advirtió sobre los riesgos que implica el desarrollo de la IA y señaló la necesidad de una colaboración conjunta para hacerles frente.

“La IA conlleva riesgos muy reales y la forma en que abordamos esos riesgos sigue siendo materia de discusión. Pero todos tenemos que trabajar juntos”, advirtió.

